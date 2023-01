Clermont – Rennes : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Clermont - Rennes : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Après avoir perdu sa 3e place en Ligue 1 au profit de l’Olympique de Marseille, le Stade Rennais veut rester dans la course au podium. Pour cela, les hommes de Bruno Genesio doivent confirmer leur dernière victoire face à Nice. Et c’est une équipe de Clermont assez paradoxale qui recevra les Bretons ce mercredi. Bien que vainqueurs de Lyon le 1er janvier, les Auvergnats n’ont enregistré qu’un seul succès sur leurs sept derniers matches de Ligue 1 et viennent d’être éliminés par l’Olympique de Strasbourg (6e division) en 32es de finale de la Coupe de France.

Néanmoins, les hommes de Pascal Gastien pointent à la 9e place en championnat, et une victoire pourrait rapidement les rapprocher du wagon de tête, mais surtout les éloigner de la zone dangereuse.

Date, horaire et lieu de Clermont - Rennes

Date : 11 janvier 2023

Ville : Clermont-Ferrand

Stade : Stade Gabriel-Montpied

Heure du coup d’envoi : 19h00 heure française

Compétition : 18e journée de Ligue 1 Uber Eats 2022-2023

Arbitre de la rencontre : Monsieur Clément Turpin (France).

Sur quelle chaîne voir le match Clermont-Rennes ?

En France, la rencontre entre Clermont et Rennes sera diffusée sur Prime Video.

Le streaming pour voir le match Clermont-Rennes

En France, il sera de possible de voir le match Clermont-Rennes en streaming sur l'application Prime Video.

Les compositions probables de Clermont - Rennes

Le grand absent de cette rencontre sera évidemment Martin Terrier, victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit contre Nice et opéré ce mardi. Côté rennais, Xeka sera également absent en raison d’une blessure à la cheville. Benjamin Bourigeaud, Amine Gouiri ou encore Lovro Majer seront bien présents pour guider l’attaque rennaise.

Clermont s’appuiera sur son buteur Komnen Andric épaulé par Saif-Eddine Khaoui et Muhammed Cham.

L'équipe probable de Clermont : Diaw – Seidu, Wieteska, Ogier – Allevinah, Gastien, Magnin, Borges – Khaoui, Cham, Andric.

L'équipe probable de Rennes : Mandanda – H. Traoré, Wooh, Theate, Meiling – Bourigeaud, Ugochukwu, Tait, Majer – Gouiri, Kalimuendo.

Les statistiques à connaître avant Clermont-Rennes

● Clermont et Rennes vont s'affronter pour la 4e fois toutes compétitions confondues, le CF63 restant sur un succès à domicile en janvier 2022 (2-1) après s'être incliné lors des 2 premiers duels sans inscrire le moindre but.

● Vainqueur la saison passée lors de son unique réception de Rennes en Ligue 1 (2-1), Clermont peut remporter 2 matches à domicile face à un club dans l'élite pour la 1re fois de son histoire.

● Clermont n'a remporté qu'une seule de ses 7 dernières rencontres de Ligue 1 (3 nuls, 3 défaites), mais c'était la dernière en date, à Lyon le 1er janvier dernier (1-0).

● Rennes a marqué 34 buts en 17 matches de Ligue 1 cette saison, son total le plus élevé à ce stade d'un même exercice depuis 1965/66 (36).

● Clermont a échoué à marquer lors de son dernier match à domicile en Ligue 1 (0-2 contre Lille), mais n'a enchaîné 2 rencontres sans marquer à domicile en L1 qu'une seule fois, c'était en janvier 2022 contre Reims puis Strasbourg.

● Rennes a encaissé au moins un but lors de chacun de ses 19 derniers déplacements en Ligue 1 (30 buts encaissés). Sur l'année civile 2022, aucune équipe n'a joué plus de matches à l'extérieur que Rennes (18) sans rendre la moindre clean sheet dans les 5 grands championnats européens.

● Le capitaine de Clermont Johan Gastien s'est fait dribbler par un adversaire à 37 reprises depuis le début de la saison en Ligue 1, total le plus élevé pour un joueur des 5 grands championnats européens.

● Le gardien de Clermont Mory Diaw a évité 6.2 buts en Ligue 1 cette saison selon le modèle des Expected Goals (25 buts encaissés pour 31.2 xG contre), total le plus élevé.

● Le milieu de Rennes Benjamin Bourigeaud a délivré 171 dernières passes avant un tir depuis le début de la saison dernière en Ligue 1, c'est au moins 25 de plus que tout autre joueur des 5 grands championnats européens sur la période.

● Bruno Genesio va connaître son 200e match sur un banc de Ligue 1 à l'occasion de ce match (133 jusqu'ici avec Lyon, 66 avec Rennes). Genesio a remporté 113 de ses 199 matches de L1, seuls Laurent Blanc (124) et Jean Vincent (117) ont gagné plus de matches que lui au moment de passer cette barre symbolique dans l'histoire du championnat.