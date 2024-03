Clermont - OM : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Clermont et l’OM s’affrontent samedi pour le compte de la 24 e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

L’Olympique de Marseille de Marseille sera aux prises avec Clermont samedi à l’occasion de la 24e journée du championnat français. Même si les deux équipes ne sont pas dans les mêmes conditions au classement, ce duel a tout l’air d’un match de la peur. Les Auvergnats pourraient faire une croix sur un probable maintien en cas de défaite et les Phocéens, des adieux à l’Europe, dans le même cas.

Clermont - OM, deux équipes en quête de points

18e de Ligue 1, Clermont (17pts) est plus proche d’une descente que d’un probable maintien. Les Clermontois sont sur une mauvaise dynamique et s’enfoncent journée après journée. Ils n’ont remporté aucune victoire sur leurs cinq derniers matchs dans l’élite (3 nuls, 2 défaites). Avec cinq points de retard sur le premier non reléguable, Montpellier (15e, 22pts), les Auvergnats ont tout intérêt à remporter leur prochain match pour se donner un peu d’air. Mais la tâche s’annonce compliquée face à une équipe marseillaise qui retrouve sa meilleure forme.

Victorieux de Montpellier le weekend dernier (4-1), l’OM (9e, 33pts) s’est relancé dans la course à l’Europe. Les Phocéens affichent un meilleur visage depuis l’arrivée de leur nouvel entraineur, Jean-Louis Gasset. Même si ce dernier refuse d’évoquer une qualification européenne pour le moment, l’OM doit gagner contre Clermont se rapprocher encore plus du but. Cependant, Marseille a souvent fait preuve d’inconstance cette saison. En témoignent d’ailleurs ses deux nuls et deux défaites sur les quatre derniers matchs qui ont précédé l’arrivée de Jean-Louis Gasset. Une raison suffisante pour que l’équipe ne se retrouve pas dans un excès de confiance, Clermont étant bien capable de créer la surprise samedi.

Horaire et lieu de match

Clermont – OM

24e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Gabriel Montpied

A 21h française

Les compos probables du match Clermont - OM

Clermont : Diaw – Konaté, Pelmard, Matsima, Borges – Gastien, Ogier – Boutobba, Cham, Allevinah – Nicholson

OM : Lopez – Clauss, Mbemba, Gigot, Merlin – Veretout, Kondogbia, Harit – Sarr, Ndiaye, Aubameyang

Sur quelle chaîne suivre le match Clermont - OM ?

La rencontre entre Clermont et l’Olympique de Marseille sera à suivre ce samedi 02 mars 2024 à partir de 21h sur Canal + Sport 360 et DAZN. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.