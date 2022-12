Clermont-Lille : Diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Ce mercredi, Lille se déplace sur la pelouse de Clermont pour le compte de la 16ème journée de Ligue 1.

Très irrégulier depuis le début de saison, Lille est en quête de stabilité. 7èmes après 15 journées de Ligue 1, les Dogues peinent à enchaîner les bons résultats et doivent à tout prix y parvenir pour revenir sur les places européennes. Les hommes de Paulo Fonseca pointent actuellement à deux points de la 5ème place occupée par Lorient et à 5 de la 3ème par Rennes. Et après un mois et demi d’arrêt, ils sortent d’une bonne préparation conclue notamment par une large victoire (4-1) face à Naples, leader de Série A.

Et pour cette reprise, Lille se déplacera sur la pelouse de Clermont. Auteurs d’un très bon début de saison, les Auvergnats sont en difficulté depuis quelques semaines puisqu’ils n’ont plus gagné depuis cinq matches (3 nuls, 2 défaites), et il faut dire que leur préparation au mois de décembre ne s’est pas vraiment bien passée avec deux défaites et un nul. S’ils veulent assurer rapidement leur maintien et éventuellement viser plus haut dans ce championnat, les Clermontois vont rapidement devoir reprendre leur marche en avant.

Pour ce match, Clermont sera privé de Neto Borges, touché au genou, et de Mehdi Zeffane qui soigne une blessure au mollet. Côté Lillois, Gabriel Gudmundsson soigne toujours sa pubalgie.

Horaire et lieu du match

Clermont-Lille

16ème journée de Ligue 1

Mercredi à 19 heures au Stade Gabriel Montpied

Les compositions probables :

Clermont : Diaw - Caufriez, Wieteska, Seidu - Allevinah, Magnin, Gastien, Bela - Kyei, Rashani, Andric.

Lille : Chevalier – Ismaily, Djalo, Fonte, Alexsandro - André, Gomes - Weah, Cabella, Bamba; David.

Sur quelle chaîne TV voir le match ?

Le match sera diffusé sur la plateforme Prime Video.