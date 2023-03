Clermont-Lens : Loïs Openda, un triplé en quatre minutes pour battre le record de Matt Moussilou !

Loïs Openda, auteur de trois buts avec Lens face à Clermont en… quatre minutes, a inscrit le triplé le plus rapide de l’histoire de la Ligue 1.

Loïs Openda a de grandes chances d’apparaître dans les cauchemars des joueurs de Clermont. Sur la pelouse du Stade Gabriel-Montpied, l’attaquant du RC Lens a inscrit un triplé face à Clermont (3-0, en cours) ce dimanche… en 4 minutes et 30 secondes. Le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1. Trois buts marqués du pied gauche par le droitier, et c’est assez rare pour être souligné.

Trois buts du gauche pour le droitier !

Le Belge a d’abord été servi sur un plateau par Angelo Fulgini, et il a parfaitement glissé le cuir entre les jambes du gardien clermontois (31e). Dans la foulée, son pressing a permis à Adrien Thomasson de récupérer le ballon et de lui rendre pour le doublé (34e), et sa pression sur la défense a encore payé par la suite avec une balle chipée devant le portier adverse, avec une nouvelle finition du pied gauche (35e).

Historique ? Bien évidemment : Openda vient tout simplement d’inscrire le triplé le plus rapide l’histoire de la Ligue 1. Selon Prime Vidéo, l’attaquant nordiste a battu le record de Matt Moussilou, auteur de trois buts en 4 minutes et… 34 secondes avec Lille face à Istres (8-0), le 2 avril 2005 (quadruplé au terme de la partie, ndlr). La trace de l’international congolais aura donc tenu 18 ans !

Belle opération au classement !

Au-delà du record, Openda permet surtout à Lens de réaliser pour l’instant une belle opération au classement. Grâce aux trois points en vue, les Sang et Or reviennent provisoirement à un point de l’Olympique de Marseille, deuxième avant de recevoir le Racing Club de Strasbourg au Stade Vélodrome ce dimanche soir (20h45).