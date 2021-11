Claudio Ranieri remonté contre les Gunners de Mikel Arteta

Claudio Ranieri a déclaré avoir dit au manager d'Arsenal, Mikel Arteta, que son équipe n'avait "aucun respect" après la défaite 1-0 de Watford dimanche. Arsenal a obtenu les trois points du match de Premier League grâce à un but d'Emile Smith Rowe en seconde période. Mais l'entraîneur transalpin, très remonté, a estimé que les Gunners ont obtenu le but décisif en raison d'une conduite antisportive, son équipe ayant mis le ballon hors jeu pour permettre à Ozan Tufan, blessé, de recevoir des soins.

Watford s'attendait à récupérer le ballon à la reprise du jeu, mais Arsenal a continué à joué puis marqué, à la grande déception de Claudio Ranieri. L'entraîneur a fait part de ses objections à Mikel Arteta après le match et a ensuite critiqué l'équipe locale en conférence de presse, n'appréciant que très peu ce genre de comportements.

"C'était très, très étrange"

"Nous avons sorti le ballon et tout le monde s'attendait à ce qu'Arsenal rende le ballon", a déclaré Ranieri aux journalistes après le match. Sissoko et Rose ont dit : 'donnez-nous le ballon, nous avons sorti le ballon, il y avait un joueur blessé'. Après ça, c'était très étrange. Il y avait un centre, Kiko Femenia a touché le ballon de la tête, Sarr a pris le ballon, à mon avis il y a une grosse faute, mais rien ne s'est passé et ensuite ils marquent le but. C'était très, très étrange", a commenté l'ancien coach de l'AS Monaco.

"Notre relation [Ranieri et Arteta] est très bonne, je lui ai dit qu'il n'y a pas de respect quand on sort le ballon. J'ai dit qu'il n'y a pas de respect dans cette action, juste ça". Arteta a pour sa part pris la défense de son équipe lorsqu'il a été interrogé sur les commentaires de Ranieri, mais s'est excusé pour l'offense qu'ils ont pu causer.

"Je dois défendre mes joueurs, mon équipe et mon club. Nous sommes les plus honnêtes de tous. Même à certains moments, nous sommes naïfs. S'il s'est senti comme ça, je m'excuse, mais il n'y avait aucune intention", a ainsi confié l'Espagnol. Arsenal est maintenant sur une série de 4 victoires et invaincu lors de ses 10 derniers matches.