Claudio Bravo en passe de rejoindre le Betis

Le gardien chilien devrait faire son retour en Liga après quatre saisons à Manchester City. Il est en passe de rejoindre le Real Betis Séville.

Claudio Bravo est sur le point d'être le nouveau gardien du Real Betis Balompié. Le gardien chilien de 37 ans est une demande express du nouvel entraîneur, Manuel Pellegrini, afin de renforcer les buts sévillans, l'un des points faibles de la saison qui vient s'écouler. Il y a quelques jours, le club Verdiblanco s'est vu offrir les services de Bravo, qui répond à tous les paramètres recherchés par la direction sportive. Il a de l'expérience, il a de la qualité, il connaît la après ses passages à la et au et il jouit de la confiance de l'entraîneur. Au cours des derniers jours et selon Goal, Antonio Cordón, le directeur sportif du Betis, a maintenu le contact avec l'environnement du gardien chilien et sa signature entre maintenant dans la dernière ligne droite.

En fin de contrat avec à la fin de la campagne européenne, Bravo estime qu'il lui reste encore quelques bonnes saisons dans les buts et aime la possibilité de revenir dans le championnat espagnol et serait plus qu'heureux de travailler avec Manuel Pellegrini. Toutes les parties, joueurs et clubs, conviennent que la signature a lieu. Cependant, l'opération n'a pas encore été clôturée en raison des variations économiques.

Claudio Bravo devrait apparemment abaisser son salaire perçu à Manchester City pour pouvoir atteindre le Real Betis, qui continue de négocier les différents montants. En tout cas, tout semble indiquer que la négociation se concrétisera et que Claudio Bravo, si tout se passe bien durant la visite médicale, finira par signer pour la formation de Nabil Fekir.

Rui Silva était l'option numéro un

Pendant plusieurs semaines, le Real Betis a travaillé sur la signature de Rui Silva, le gardien du Granada CF, mais selon Goal, il n'a pas réussi à convaincre le portier. Le Betis n'a pas pu atteindre le montant exigé par le club et Silva et a donc fait le choix de se rabattre sur Claudio Bravo.