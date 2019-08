Claude Puel veut "rebondir" en Espagne ou en Angleterre

Libre depuis son départ de Leicester en février, l'entraîneur français est à la recherche d'un banc, si possible en Espagne ou en Angleterre.

Libre depuis son licenciement de Leicester en février dernier, Claude Puel a été annoncé dans plusieurs clubs en mais n'a pas trouvé preneur. Pourtant, l'entraîneur français aimerait se remettre en scelle assez rapidement même s'il avoue avoir pris une "année sabbatique et sympathique" pour profiter de ses proches et se "régénérer". Dans une interview accordée à Nice Matin, Claude Puel a expliqué être à la recherche d'un banc de touche, avec une idée assez précise en tête.

"J'ai eu pas mal de propositions que ce soit de clubs français, étrangers, mais je ne me suis pas lâché. J’avais ciblé deux pays, il y a eu des discussions, ça ne s’est pas fait. Et puis je ne voulais pas me précipiter. On verra, ça dépendra des propositions, j’aimerais bien essayer l’ ou revenir en . On verra ça quand le sevrage aura été trop important", a expliqué l'ancien entraîneur de l'OGC Nice et Leicester.

"Il faut accepter les aléas"

Claude Puel aimerait avoir du temps dans son nouveau club pour pouvoir mettre toutes ses idées en place, même si dans le football seul les résultats comptent : "À Leicester, je suis parti du principe que pour rivaliser avec les équipes de tête, il fallait s’inscrire dans un projet, c’est-à-dire monter une équipe sur deux ans. Avec des joueurs techniques pour un jeu de possession et des jeunes éléments qu’on va payer moins cher et qu’on va développer".

"C’est ce que j’ai réalisé là-bas. On est devenu, d’une équipe très âgée, la plus jeune du championnat, avec deux joueurs en sélection nationale anglaise et quatre dans les espoirs anglais. On est dans un circuit court, très court. Sur la première partie de saison on est septièmes, deux défaites après, je saute… C’est l’impatience, on venait de perdre notre président qui était posé et réfléchi. Je suis content du travail que j’ai pu faire, après il faut accepter les aléas sous la gouverne de présidents, de propriétaires", a conclu l'entraîneur français.

Âgé de 57 ans, Claude Puel a tout connu sur un banc de touche, des titres à la en passant par la lutte pour le maintien. L'entraîneur passé par Nice, , , , et Leicester dispose toujours d'une belle réputation en France et sera probablement lié à des rumeurs au cours de la saison lorsqu'un club sera en difficulté.