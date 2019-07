Claude Puel aurait refusé le FC Nantes

Selon L’Equipe, l’expérimenté français a dit non à une approche du FC Nantes pour succéder à Vahid Halilhodzic.

Le FC est en train de préparer la nouvelle saison de . Le poste d’entraineur des Canaris n’est pas vacant, et pourtant, il se dit que la direction du club est en train d’explorer de différentes pistes pour assurer la succession de Vahid Halilhodzic.

Le coach franco-bosnien était présent pour la reprise, et il œuvre actuellement avec son staff afin d’être prêt pour la reprise du championnat. Toutefois, il n’est pas certain qu’il soit toujours sur le banc lors du premier match de l'exercice. Et il l’avait lui-même suggéré au cours d’une conférence de presse, après s’être notamment plaint de la passivité de ses supérieurs sur le marché des transferts. Par ailleurs, et ce qui accentue les rumeurs de son possible départ, c’est le fait que la fédération marocaine songe à lui pour remplacer Hervé Renard.

L'article continue ci-dessous

Il est pourtant libre de tout engagement

Les décideurs du FC Nantes ne sont pas restés les bras croisés face à cet état de faits et ils ont pris leurs dispositions pour anticiper toute séparation avec Halilhodzic. D’après L’Equipe, ils auraient pris contact avec Claude Puel, l’ancien entraineur de Nice, de et de .

Puel est libre depuis la fin de son aventure avec Leicester, en printemps dernier. Cependant, il n’est pas pressé pour reprendre du service. Du moins, pas du côté de La Beaujoire. Toujours selon la même source, il aurait décliné la proposition en question, pas convaincu par le projet du club octuple champion de .