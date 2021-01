City - Phil Foden : "Nous sommes de retour à notre meilleur niveau"

Auteur du but décisif face à Brighton (1-0) mercredi, Phil Foden estime que les Mancuniens sont de retour aux affaires, après des débuts compliqués.

Phil Foden dit que est de retour à son meilleur après avoir battu mercredi. Encore décisif, le jeune anglais a marqué le seul but du match juste avant la mi-temps, guidant son équipe vers une victoire 1-0 sur la pelouse de l'Etihad Stadium. Ce nouveau succès vient s'ajouter à la bonne série actuelle des Mancuniens, qui restent désormais sur 14 matchs sans défaite toutes compétitions confondues. De plus, 11 de ces 14 matches ont été remportés sans avoir encaissé de but.

Le triomphe de mercredi soir a été stimulé par Phil Foden, qui est devenu le meilleur buteur du club cette saison. L'international anglais a profité d'un service de l'inévitable Kevin De Bruyne pour prendre de la vitesse avec le cuir, prendre le meilleur sur son vis-à-vis et tromper le gardien d'une frappe masquée du pied droit.

"J'aime toujours marquer des buts et être là dans la surface"

Auteur de son huitième but toutes compétitions confondues cette saison, Phil Foden, qui ne cesse de progresser, pense que le club est de retour aux affaires après un début de saison particulièrement compliqué pour les hommes de Pep Guardiola. "On a vraiment l'impression que nous sommes de retour à notre meilleur niveau. Nous avons pris confiance dans les derniers résultats. Nous aurions pu faire mieux aujourd'hui, mais dans l'ensemble, je suis très fier de l'équipe. C'est un excellent résultat. Brighton a très bien défendu et avait un bon plan de match" , a-t-il déclaré à BT Sport au sortir de la rencontre, avant d'évoquer son cas personnel et sa grande satisfaction.

"Marquer le but avant la mi-temps était vraiment important. Cela a fini comme le but gagnant, donc je suis ravi. Je ne marque pas trop avec mon pied droit, alors j'ai bien aimé. J'aime toujours marquer des buts et être là dans la surface. Nous voulons juste continuer dans cette forme et pousser pour gagner le championnat" , a-t-il ajouté.

Pep Guardiola a déclaré à BBC Sport : "Phil Foden a 20 ans. Regardez ses débuts. Le nombre de matchs, les passes par rapport aux plus grandes stars du football. Il peut jouer des deux côtés, au milieu comme un faux neuf. Il est tellement intelligent devant le but. C'est pourquoi il mérite de jouer".

Manchester City occupe actuellement la troisième place de la , derrière ses rivaux locaux et ses récents rivaux au titre, . Prochaine étape pour Foden and co, un match face à à l'Etihad, dimanche, avant d'accueillir trois jours plus tard. Enfin lancés ?