City - Guardiola ne s'opposerait pas à ce qu'Aguero reste en Premier League

Le boss de Manchester City se dit prêt à accepter la décision du Kun Aguero pour sa future destination, quelle qu'elle soit.

Pep Guardiola dit qu'il veut ce qu'il y a de mieux pour Sergio Aguero alors qu'il se prépare à quitter Manchester City, même si la prochaine étape pour l'Argentin est un autre club de Premier League.

Sergio Aguero va quitter Manchester cet été, mettant ainsi un terme à sa carrière légendaire après une décennie marquée par quatre titres de Premier League et un cinquième en perspective.

L'attaquant a été lié à plusieurs clubs, dont le rival anglais de Chelsea, et Guardiola ne cherche pas à persuader Aguero d'une manière ou d'une autre, même si cela signifie le voir s'aligner contre City la saison prochaine.

"Nous souhaitons le meilleur pour lui - nous tous", a répondu Guardiola lorsqu'on lui a demandé s'il serait inquiet par le fait qu'Aguero reste en Premier League.

"Trouver le meilleur pour Sergio pour les dernières années de sa carrière, c'est sûr. Nous serons ravis de la décision qu'il prendra, la meilleure pour lui, sa famille et sa carrière. Ma préférence est sa préférence. Sa préférence est ma préférence. Le meilleur pour lui est le meilleur pour nous."

Si Aguero doit partir à la fin de la saison, City a encore beaucoup de choses à jouer d'ici là. Les Skyblues possèdent actuellement 14 points d'avance en tête de la Premier League et une avance de 2-1 contre le Borussia Dortmund après le match aller de leur quart de finale de la Ligue des champions.

Aguero a été limité à seulement trois buts en 15 matchs cette saison, ayant lutté contre des blessures tout au long de la campagne, mais Guardiola espère qu'il a encore un rôle à jouer d'ici le mois de mai.

"Tout peut arriver, a déclaré le technicien espagnol. Je suis désolé, je ne suis pas une personne qui peut voir loin pendant plus d'une semaine. Dans le football, j'ai appris de ma période en tant que joueur et manager que tout peut changer rapidement de manière positive ou non. Tout le monde doit être prêt et, espérons-le, Sergio pourra l'être rapidement.

"Sergio est une personne adorable avec des qualités et des compétences spécifiques. Je le comprends, je le connais et je sais qu'il a besoin de temps pour se mettre dans les meilleures conditions. J'ai dit la semaine dernière après que nous ayons annoncé [son départ] la façon dont il s'est entraîné, et dans le match de Leicester, qui était si difficile parce qu'ils défendent si profondément et si serré, pour les attaquants ce n'est pas facile, il a bien bougé et nous a aidé. Il a ressenti quelque chose à la jambe [donc] il a été remplacé. Il va mieux."