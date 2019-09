Cinq choses à savoir sur Erling Braut Haland, la sensation de Salzbourg

Le jeune attaquant norvégien a inscrit un triplé pour Salzbourg mardi soir en Ligue des champions. Retour sur ce phénomène axu stats affolantes.

Pour ses grands débuts en phase de groupes de la , le Red Bull a pu compter sur un Erling Braut Haland de gala. Le jeune avant-centre norvégien a inscrit un triplé en une mi-temps et mis les siens sur les bons rails pour ce début de campagne européenne (victoire 6-2). Retour sur cette nouvelle sensation venue de Scandinavie.

Un record de précocité en LDC depuis 15 ans

Un triplé en Ligue des champions à un âge aussi jeune ? On n'avait plus vu ça depuis un certain Wayne Rooney en 2004. Alors à , l'attaquant anglais avait fait trembler les filets à trois reprises contre Fenerbahçe. Il n'avait que 18 ans. Haland fait mieux à 19 ans et 58 jours que de nombreuses stars du football mondial : Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou encore Kylian Mbappé.

Son début de saison est stratosphérique

17 buts en seulement neuf rencontres, le joueur né en 2000 n'a pas perdu de temps depuis la reprise. Efficace en championnat autrichien, Haland a su exporter ses qualités sur la grande scène européenne/ Il n'a eu besoin que de trois tirs pour marquer ses trois buts face à Genk. Un sang-froid létal qui le place en tête du classement des buteurs de la C1.C'est aussi un altruiste puisqu'il a distribué cinq passes décisives.

Il avait fait parler la poudre au mondial U20

Le Honduras se souviendra longtemps de son opposition face à l'avant-centre scandinave. Lors de la dernière U20, en mai 2019, l'attaquant de Salzbourg avait inscrit neuf buts en 90 minutes face à la sélection d'Amérique Centrale. Personne n'a fait mieux dans cette compétition. Adailton, un Brésilien, avait réalisé un sextuplé en 1997.

Salzbourg l'a repéré à Molde

En janvier dernier, le club autrichien n'a pas hésité à dépenser cinq millions d'euros pour le faire venir de Norvège. C'est à Molde où il s'est révélé, avec notamment Ole Gunnar Solskjaer comme entraîneur. Avce un tel mentor, on comprend bien qu'Erling Braut Haland soit aussi efficace dans la zone de vérité. En 50 apparitions avec le MFK, il a inscrit 20 buts.

Il est déjà international norvégien

Haland a disputé ses deux premières rencontres chez les A il y a quelques jours. Lors des éliminatoires de l' , il a été titulaire contre Malte et a disputé quelques minutes contre la . Il s'agit d'une progression logique pour celui qui évolue en sélection norvégienne depuis son plus jeune âge, des U14 aux Espoirs.