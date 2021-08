Christian Eriksen redonne le sourire à l'Inter Milan

Presque deux mois après son arrêt cardiaque durant l'Euro 2020, Eriksen a fait son retour au centre d'entraînement de l'Inter Milan.

Sourire et émotion au centre d’entraînement de l’Inter Milan avec une photo sur les réseaux sociaux et la légende « Christian Eriksen est à Appiano Gentile ». Le club milanais, via ses réseaux de communications officiels, a fait savoir au plus grand nombre la visite du milieu de terrain danois au reste l'équipe.

"Ce matin, Christian Eriksen s'est rendu au Suning Training Center à Appiano Gentile. Le milieu de terrain danois, qui a accueilli l'entraîneur, ses coéquipiers et tout le staff présent, va bien et est en excellente condition psycho-physique."

Eriksen était attendu hier au Suning Training Center, mais il est clair qu'il n'y a pas de précipitation, au contraire. Sous une pluie fine, le Danois portait combinaison, imperméable et casquette de l’Inter, allant à la rencontre de ses coéquipiers et de son nouvel entraîneur Simone Inzaghi, qui a pris la place laissée vacante par Antonio Conte.

Le long chemin de récupération a maintenant commencé, qui, comme communiqué par le club nerazzurri, a déjà été planifié.

"Eriksen suivra le programme de récupération proposé par les médecins danois à Copenhague, qui coordonneront tout le suivi clinique, en tenant toujours informé le personnel médical du FC Internazionale Milano".

Christian Eriksen ad Appiano: l'incontro con i compagni e le sue condizioni 👇https://t.co/bCTsnGmaB6 — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) August 4, 2021

Presque deux mois après les terribles images de l’ancien de Tottenham s’écroulant sur la pelouse de Copenhague pour le premier match de l’Euro 2020 de son pays, place désormais à l'excitation des images publiées sur les réseaux sociaux qui mettent en scène un Eriksen détendu.

N’ayant pas fait une croix sur sa carrière de footballeur professionnel, il voudra retourner sur le terrain pour retoucher le cuir, c'est sûr, mais il faudra attendre et travailler. Patience est le maître mot dans cette histoire et il est certain que Eriksen ne prendra aucun risque désormais… Comme l’a dit Martin Braithwaite il y a quelques jours, le plus important est désormais ailleurs pour Eriksen.

"Quand j'ai vu Eriksen, j'ai commencé à prier. Je sentais que la seule chose que je pouvais faire était de regarder vers Dieu. Je ne veux plus revoir cette photo, avait confié le Catalan dans un documentaire réalisé par 433 sur sa préparation pendant le tournoi. Christian va bien, c'est la seule chose que nous voulions."