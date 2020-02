Chiellini retenu dans la liste de la Juventus pour la Ligue des Champions

Alors qu’il n’a plus joué depuis le mois d’aout, Chiellini figure dans la liste des joueurs turinois sélectionnés pour la phase finale de la C1.

Maurizio Sarri a divulgué ce lundi la liste des joueurs sur lesquels il compte pour la phase à élimination directe de la C1. Giorgio Chiellini en fait partie, alors qu’il n’a plus disputé le moindre match depuis la 1e journée du championnat.

Chiellini avait contracté un coup au genou dès l’entame de la saison. Opéré du genou, il a dû entamer une longue rééducation. Aujourd’hui, il va mieux et son retour devrait s’opérer durant ce mois de février.

Tandis que Chiellini fait son retour, le Turc Merih Demiral lui est out. Ce n’est pas une surprise vu qu’il est stoppé jusqu’à la fin de la saison en raison d’une rupture des ligaments du genou. À noter qu’Emre Can et Mario Mandzukic, qui avaient été privés de la phase de poules, ne sont désormais plus au club.

Pour rappel, la défiera l’Olympique Lyonnais en 8es de finale de la Ligue des Champions. L’aller se jouera le 26 février à Gerland et le retour le 17 mars à Turin.