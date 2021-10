Chiellini : "Il aurait été préférable que Cristiano Ronaldo parte plus tôt".

Le défenseur des Bianconeri affirme que la Juventus a dû payer les pots cassés pour avoir laissé partir une énorme star en toute fin de mercato.

Giorgio Chiellini admet que la Juventus a "payé" le "choc" d'avoir permis à Cristiano Ronaldo de partir à Manchester United à la fin de la période du mercato estival, le défenseur vétéran concédant qu'il aurait été préférable pour toutes les parties concernées que le Portugais soit "parti plus tôt". Un changement d'air pour le quintuple Ballon d'Or a été évoqué bien avant qu'un accord stupéfiant ne soit mis en place, permettant à l'icône de 36 ans de revenir à Old Trafford.

Il ne restait cependant que quelques jours à la Juventus pour trouver un remplaçant adéquat lorsque les Red Devils ont débarqué pour enrôler le quintuple Ballon d'Or, car les poids lourds de la Serie A vont probablement avoir du mal en 2021-22 après avoir vu une telle star et un tel buteur disparaître de leur effectif. D'autant plus qu'ils n'ont eu le temps que de signer Moïse Kean pour remplacer numériquement le Portugais.

Le défenseur de longue date Chiellini s'est confié à DAZN sur la décision de Cristiano Ronaldo de partir, ce qui n'a pas manqué de surprendre les Turinois : "Nous étions arrivés à un moment de notre relation où Cristiano Ronaldo avait besoin de nouveaux objectifs et d'une équipe qui joue pour lui, parce que lorsqu'il trouve une telle équipe, il est décisif. Il le prouve ces mois-ci et il l'a aussi montré avec nous".

Le départ de Ronaldo a coûté des points à la Juventus selon Chiellini

"Ici, à la Juventus, un programme de rajeunissement et de redémarrage est né. Si Ronaldo était resté, il aurait été une valeur ajoutée, mais il est normal qu'il ait pensé davantage au présent qu'au futur. Ronaldo est parti le 28 août, cela aurait été mieux pour nous s'il était parti plus tôt. Nous avons payé quelque chose pour lui, un petit choc, nous avons payé quelque chose pour lui en termes de points. S'il était parti plus tôt, nous aurions eu le temps de mieux nous préparer", a ajouté l'Italien.

L'article continue ci-dessous

La Juve n'a pas connu la victoire lors de ses quatre premiers matches de Serie A cette saison, mais elle s'est imposée lors de ses sept derniers matches, toutes compétitions confondues. Ronaldo, quant à lui, a continué à maintenir un niveau individuel remarquable à Manchester United. Les Red Devils sont toujours en quête de régularité collective, mais leur numéro 7 a inscrit six buts en huit apparitions, dont deux buts spectaculaires en fin de match de Ligue des champions.

Le plus récent a été inscrit lors de la victoire 3-2 sur l'Atalanta, et Paul Pogba a fait partie de ceux qui ont chanté les louanges d'un grand homme au coup de sifflet final. Il a déclaré au site officiel de l'UEFA : "Cristiano est Cristiano. C'est juste un truc de Cristiano qu'il a fait. J'ai une impression de déjà vu. Vous parlez de Cristiano Ronaldo. Tout le monde le sait. Je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit. Tout le monde sait qu'il est là.

"C'est un joueur de classe mondiale et il a remporté le Ballon d'Or pendant combien d'années ? Il est le meilleur joueur du monde depuis combien d'années, alors que pouvez-vous dire de lui ? Juste du respect. Il le montre sur le terrain. C'est tout", a conclu le Français. Manchester United rejouera ce dimanche avec la réception de son ennemi juré, Liverpool, tandis que Chiellini et la Juventus affronteront un poids lourd le même jour en se rendant chez le champion d'Italie en titre, l'Inter.