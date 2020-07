Chelsea va passer à l'action pour Kai Havertz

Les Blues ont fait de Havertz leur cible prioritaire pour le mercato. Une première offensive pour le recruter devrait avoir lieu très prochainement.

s'apprête à passer à l'offensive afin de mettre la main sur Kai Havertz, l'excellent milieu de terrain du . Les décideurs londoniens sont en train de préparer une offre conséquente pour matérialiser cette piste.

Jusque-là, les discussions ont principalement été menées avec l'entourage de Havertz et la qualification pour la pour la saison prochaine n'a fait que renforcer l'intérêt des Blues envers cette pépite. Les Londoniens attendaient de voir le résultat de leur campagne en championnat avant de poursuivre leurs activités sur le marché des transferts. Il fallait patienter vu qu'ils ont déjà déboursé 100M€ pour faire venir auparavant le duo Timo Werner et Hakim Ziyech. Ayant terminé 4e du PL, ils ont désormais le feu vert dans cette optique.

L'article continue ci-dessous

A noter tout de même que Leverkusen n'a toujours pas reçu d'offres officielles après avoir fixé à 100 millions d'euros le prix de son joueur. On estime que la cession pourrait tout de même se faire à un montant moins elevé. Chelsea table sur un deal de l'ordre de 75M€ selon nos informations.

Plus d'équipes

Chelsea seul dans la course pour Havertz

Les Blues disposent désormais d'un pouvoir financier important, surtout qu'ils restaient sur deux mercatos sans le moindre renfort à cause de l'interdiction de recruter. En outre, ils ont récupéré presque 160M€ sur les ventes conjuguées d'Eden Hazard et d'Alvaro Morata. Ils ont ainsi de la marge pour se renforcer et bâtir une équipe compétitive pour l'année prochaine.

Le et le étaient également intéressés par Havertz, mais les deux clubs n'ont peut-être pas les fonds nécessaires pour conclure un accord. A noter que le joueur, lui, est déterminé à changer d'air suite à l'échec du Bayer pour la qualification à la prochaine C1. L'équipe de Bosz n'a fini que 5e de la .