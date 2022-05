Chelsea : Tuchel rend hommage à Azpilicueta

L'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a confirmé que son capitaine César Azpilicueta voulait partir pour Barcelone au terme de la campagne en cours.

Les défenseurs centraux Antonio Rudiger et Andreas Christensen, tous deux en fin de contrat cet été, sont sur le point de s’engager respectivement avec le Real Madrid et le FC Barcelone dans le cadre de transferts gratuits.

Et malgré le fait qu'Azpilicueta déclenche une prolongation de contrat après un certain nombre d'apparitions, le manager de l’équipe a admis que la tendance pour l’ancien marseillais est aussi un transfert à Barcelone au bout de longs et loyaux services envers le club londonien (474 matches joués).

"Azpilicueta mérite qu'on respecte son choix"

Il a déclaré en conférence de presse mercredi : « On avait l'impression qu'il avait tout gagné après la Coupe du monde des clubs, puis soudain, étant donné sa situation personnelle, je peux comprendre ces pensées que peut-être un cycle est à sa fin. Puis il y a eu un changement de propriétaire et il n'a joué que sous la direction de ce propriétaire, dans cette structure, ce qui a peut-être accru ses doutes sur sa situation ».

« Il aime le club, il aime le défi, il aime être ici et il est notre capitaine... Étant donné que nous perdons déjà des défenseurs clés, ce n'est pas le scénario idéal pour penser à perdre Azpi, même si je peux comprendre son point de vue personnel, a poursuivi le coach allemand. A un moment donné, quand vous êtes une légende du club, comme lui l’est, vous méritez peut-être aussi de ma part et de celle du club, un second regard. Se dire qu'il y a peut-être une exception à la règle et nous sommes encore dans ce processus. S'il ne peut pas se débarrasser de ce sentiment, nous devons en parler ouvertement, sérieusement et avec respect, car il le mérite ».

Tuchel a cependant conclu ensuite en indiquant qu’il n’est pas encore totalement résigné à l’idée de conserver son chevronné défenseur : « Nous avons encore du temps parce que nous sommes aussi dans la position privilégiée où nous avons un contrat. Nous devons voir... J'espère fortement, il le sait (Chelsea veut le garder), il le sait. Nous sommes toujours en pourparlers pour trouver la solution idéale ».