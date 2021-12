Chelsea touché par les blessures, le coup de gueule de Tuchel

Après Pep Guardiola, voilà qu’un deuxième entraîneur de Premier League pousse un coup de gueule contre la cadence infernale imposée aux clubs anglais.

A la sortie du match contre Aston Villa, qui s’est soldé par une victoire de Chelsea, Thomas Tuchel n’a pas hésité à monter au créneau pour dénoncer l’enchaînement des matches en pleine pandémie et avec une recrudescence des cas positifs depuis des semaines.

Tuchel peste contre le calendrier

Si l’ancien entraîneur du PSG s’est emporté après la rencontre, c’est surtout parce qu’il a dû composer avec une nouvelle blessure de N’Golo Kanté, victime d’une rechute et obligé de sortir face aux Villans, ou de Thiago Silva.

Dans le même temps, Callum Hudson-Odoi et Romelu Lukaku, à peine remis du Covid-19, ont dû jouer respectivement 90 et 45 minutes. Une situation anormale pour Tuchel, qui s’interroge sur la santé mentale de ses joueurs.

"Nous avons laissé Callum Hudson-Odoi jouer 90 minutes parce qu’on avait besoin de remplacer d’autres joueurs. Qui décide de ça ? Peut-être que nous faisons une grave erreur en faisant jouer nos joueurs qui reviennent du Covid, a lâché Tuchel à Sky Sports. Ils nous font jouer et on joue. Nous devons jouer encore deux matchs de coupe. On joue contre des équipes avec des matchs reportés, qui ont eu une semaine pour préparer ce match. Ça ne peut pas aller."

"Il n’y a pas assez de changements pour nous. Les cinq changements ont été inventés à cause du Covid. Toute l’Europe a cinq changements. Toute l’Europe a une trêve hivernale mais nous continuons de jouer et faisons reposer ça sur les épaules des joueurs. Ils nous font jouer tout le temps même quand on a le Covid. Nous avons de nouveaux blessés et ça ne va pas s’arrêter. Ça ne peut pas. Des gens dans des bureaux prennent ces décisions. C’est comme ça."

La Premier League dans l’impasse ?

Ce cri d’alerte de l’entraîneur de Chelsea n’est pas le premier dans le championnat anglais ces derniers temps. Jordan Henderson, capitaine de Liverpool, avait déjà estimé que la santé des joueurs était mis en danger quand Pep Guardiola n’a pas hésité à parler de grève si rien ne changeait…