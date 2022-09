Chelsea : Thomas Tuchel met la pression sur Edouard Mendy

Thomas Tuchel affirme que Kepa est "prêt à jouer" pour Chelsea alors qu'Edouard Mendy a commencé la saison avec des erreurs.

Impressionnant la saison dernière, Edouard Mendy est dans le creux de la vague. C'est indéniable, le gardien sénégalais, considéré comme l'un des meilleurs du monde sur les deux dernières saisons et ayant eu un énorme impact lors du sacre européen de Chelsea en 2020-2021, ne réalise pas un début de saison à la hauteur des attentes placées en lui.

Mendy sauvé par la VAR

Edouard Mendy a fait l'objet de critiques alors que Chelsea a encaissé neuf buts en six matches de Premier League, avec deux défaites et un match nul, et seulement trois victoires. Le gardien sénégalais a été largement fautif lors de la défaite 3-0 contre Leeds United et a de nouveau été coupable d'avoir encaissé le premier but contre West Ham le week-end dernier, même si les Blues ont finalement remporté une victoire 2-1 à Stamford Bridge.

Les Blues ont d'ailleurs eu de la chance de l'emporter face à West-Ham puisqu'ils ont encaissé un second but refusé. Mendy a été percuté par Bowen mais avait relâché le ballon avant. Si la VAR a décidé de revenir sur sa décision et d'annuler le but, pour tous les observateurs en Angleterre il n'y avait pas faut sur le gardien sénégalais. Autrement dit, Edouard Mendy aurait fait une nouvelle erreur coûtant cher aux Blues.

"Kepa est absolument prêt à jouer"

Et forcément, plus les semaines passent, plus la pression s'accentue sur Edouard Mendy, mais aussi sur Thomas Tuchel. En effet, l'Allemand dispose d'un autre portier solide dans son effectif et pourrait être tenté de le titulariser. Le technicien des Blues a confirmé que le gardien n°2 Kepa a fait pression partir cet été, mais il pourrait maintenant en lice pour obtenir du temps de jeu alors que Mendy continue à tenter de retrouver sa meilleure forme.

"Oui, il a essayé de partir", a déclaré l'entraîneur de Chelsea. "Il a essayé, il a vérifié ses options, dont nous étions conscients. Elles n'étaient pas satisfaisantes pour lui, pour nous. Il est donc resté. Je suis très heureux de cela. J'ai toujours été très clair, directement avec lui, que j'aimerais qu'il reste. Et de mon point de vue, il est absolument prêt à jouer."

L'Espagnol est resté largement en retrait depuis l'arrivée de Thomas Tuchel à la tête de Chelsea. Il a perdu sa place de titulaire au profit d'Edouard Mendy et n'avait participé qu'à 15 matches des Blues lors de la saison 2021/22, toutes compétitions confondues. De son côté, Edouard Mendy va maintenant devoir montrer qu'il est plus que jamais solide mentalement.

Critiqué par les médias, maintenant tancé par Thomas Tuchel, le Sénégalais doit relever la tête au plus vite. Chelsea va affronter le Dinamo Zagreb pour leur premier match de Ligue des champions mardi à l'extérieur et il sera intéressant de voir qui d'Edouard Mendy ou de Kepa sera dans le but pour cette rencontre.