Chelsea - Romelu Lukaku : "Je me sens tout simplement plus complet"

Prêt à marquer la Premier League de son empreinte avec les Blues, Romelu Lukaku a prévenu : il n'est plus du tout le même joueur qu'en 2014.

Romelu Lukaku de retour à Chelsea, c'est assurément l'un des plus gros mouvements de l'été. Passé chez les Blues entre 2011 et 2014, l'international belge va faire son retour en Angleterre après un passage brillant à l'Inter Milan qui a duré deux ans et durant lequel il a réalisé l'exploit de détronner la Juve en remportant le Scudetto.

Chelsea a déboursé 115 millions d'euros pour faire revenir le puissant buteur du côté de Londres. Ce dernier a paraphé un contrat de cinq ans avec les champions d'Europe qui le verra rester dans l'ouest de Londres jusqu'en 2026. À 28 ans, Romelu Lukaku est au meilleur de sa forme et entend désormais le prouver à la Premier League.

"Mes deux années en Italie m'ont aidé"

Sur le site internet des Blues, l'ancien d'Everton et de Manchester United s'est confié sur son retour. Le message est clair : ce nouveau chapitre ne lui fait pas peur. Bien au contraire. "Mes deux années en Italie m'ont aidé dans tous les aspects du jeu et maintenant je suis prêt", a ainsi assuré le nouveau buteur de Chelsea.

"Je me sens tout simplement plus complet (...) J'ai essayé de maîtriser toutes les facettes nécessaires à un attaquant et je veux améliorer constamment les moindres détails tout en améliorant aussi mes points forts", a ensuite ajouté Romelu Lukaku, travailleur acharné désiré par son entraîneur pour ses qualités de leadership.

"Il (Thomas Tuchel) me veut pour ma présence et comme leader dans l'équipe (...) Qu'il veuille que je joue en pivot ou qu'il veuille que je prenne les espaces dans le dos, je peux le faire", a assuré l'attaquant. Polyvalent et décisif partout où il passe, Romelu Lukaku sera d'une grande aide pour une équipe de Chelsea déjà bien rôdée.

En ouverture de la saison, les hommes de Thomas Tuchel ont facilement disposé de Crystal Palace (3-0) malgré de nombreuses absences. Déjà sur le toit de l'Europe depuis sa victoire en Ligue des Champions, le club londonien ne peut plus se cacher : cette saison, l'objectif est de renouer avec le succès à l'échelle nationale.