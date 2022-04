Chelsea-Real Madrid (1-3) : rien ne résiste à la furia Benzema

Le passé nous l'a prouvé à maintes reprises, conserver son titre en Ligue des Champions relève bien souvent de l'exceptionnel, voire de l'impossible. Au sommet de l'Europe depuis sa victoire l'an passé, Chelsea aura fort à faire pour accéder au dernier carré et tenter de préserver sa couronne. Dès les quarts de finale, les Blues de Thomas Tuchel affrontent le Real Madrid et ses 13 sacres en Ligue des Champions. Dans un Stamford Bridge des grands soirs, Anglais et Espagnols se sont livrés une belle bataille. À la hauteur de leurs rangs.

Benzema se régale, nos yeux aussi

Dès l'entame de la rencontre, la saveur des grands rendez-vous était palpable. À la 10e minute de jeu, Vinicius Junior faisait vibrer la barre transversale d'Edouard Mendy après avoir fait danser Thiago Silva. Chelsea pensait alors avoir évité le scénario catastrophe. C'était toutefois sans compter sur le Français Karim Benzema, toujours haut perché sur son nuage.

En l'espace de deux minutes (21e, 24e), l'attaquant de la Maison Blanche s'est offert un somptueux doublé. Successivement trouvé par Vinicius Junior puis Luka Modric, KB9, déjà auteur d'un triplé salvateur contre le PSG en huitième de finale retour, a fait parler son jeu de tête. Ses deux coups de casque victorieux ont permis à Madrid de sonner des Blues pourtant dans le ton d'un quart de finale de C1. Les Anglais ont d'ailleurs été récompensés, réduisant le score sur une nouvelle reprise de la tête inspirée, l'oeuvre de Kai Havertz (40e).

Mendy et Chelsea tendent le bâton

Forcé de réagir, Thomas Tuchel procédait à deux changements à la pause. Malheureusement pour le technicien allemand, ses plans ont vite été mis à mal par un coup du sort. Sur un ballon à première vue anodin, Edouard Mendy n'appuyait pas sa passe pour Antonio Rudiger. Pressé par Karim Benzema, l'Allemand perdait son duel et laissait le Français s'offrir un second triplé consécutif en Ligue des Champions (50e). Entame catastrophique.

Suite à ce troisième but, le Real Madrid passait en mode gestion, laissant le cuir à Chelsea. Décidés à enflammer Stamford Bridge, les Blues parvenaient à se procurer plus de situations chaudes, mais tombaient sur un Thibaut Courtois auteur de parades décisives (50e, 83e). Fort de son expérience et porté par l'inévitable Karim Benzema, c'est bien le Real Madrid qui a donc réalisé le coup parfait, à Londres. Il nous tarde déjà d'assister au match retour !