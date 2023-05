Chelsea : Maurico Pochettino a les idées claires pour Mason Mount

Alors que son avenir à Chelsea est incertain, Mason Mount pourrait être le grand gagnant de l'arrivée de Mauricio Pochettino.

L'arrivée d'un nouvel entraîneur bouleverse le fonctionnement du vestiaire. Qui dit nouvel entraîneur, dit nouvelle philosophie de jeu, parfois nouveau système, et surtout tous les compteurs sont remis à zéro. Chelsea a déjà connu cette étape trois fois cette saison et devrait la vivre à nouveau cet été.

Pochettino voit grand pour Mount

La nomination de Pochettino à la tête des Blues est imminente et l'Argentin va faire un grand gagnant. En effet, l'ancien du PSG souhaite travailler avec Mason Mount, qu'il considère comme un élément potentiel de son système. Selon le Daily Mail, c'est surtout le rythme de travail et les capacités techniques de Mount qui ont attiré l'attention du nouveau manager.

Mason Mount est en fin de contrat dans 12 mois et les négociations pour un nouveau contrat n'ont guère progressé. En conséquence, des clubs comme Liverpool et le Bayern Munich se sont montrés intéressés par le milieu de terrain, et GOAL a révélé qu'Arsenal avait également entamé des discussions au sujet du joueur.

Kovacic sur le départ ?

Le joueur de 24 ans a eu du mal à retrouver son meilleur niveau cette saison, mais il a tout de même inscrit trois buts et délivré six passes décisives toutes compétitions confondues. Mount devrait manquer le reste de la campagne 2022-23 à la suite d'une intervention chirurgicale sur un problème pelvien.

En revanche, si Mason Mount serait l'un des grands gagnants, à l'inverse Mateo Kovacic risque d'être l'un des perdants cette nomination. The Guardian rapporte que Kovacic pourrait quitter Chelsea cet été, l'intérêt pour le milieu de terrain s'accumulant de la part de plusieurs équipes de premier plan.

Chelsea doit trouver un moyen de réduire la taille de son équipe première incroyablement gonflée en vue de la saison prochaine, et le rapport affirme que Todd Boehly et Clearlake Capital sont réticents à garder les joueurs qui entrent dans les 12 derniers mois de leur contrat. Cette situation, combinée à la nécessité de lever des fonds, signifie que Kovacic est bien placé pour devenir l'un des nombreux départs importants.

Le Bayern Munich garde un œil sur le milieu de terrain croate, tandis que Manchester City suit également la situation de près alors qu'il se prépare potentiellement à dire au revoir à Ilkay Gundogan. Manchester United, dont on sait qu'il est à la recherche d'un nouveau visage dans l'entrejeu cet été, est également lié à Mason Mount, qui se trouve dans une situation similaire à celle de Kovacic. Pochettino pourrait être nommé d'ici la fin de la semaine et son nouveau club potentiel reprendra la compétition samedi contre Nottingham Forest en Premier League.