Chelsea-Manchester City 2-1, Chelsea sacre Liverpool

Chelsea affrontait Manchester City ce jeudi avec Liverpool comme spectateur intéressé. Les Blues ont sacré les Reds en battant les Citizens.

L'enjeu était très simple pour City. Tout autre résultat qu'une victoire à sacrait . En face, les Blues tiennent à la 4e place et ne voulaient pas voir revenir dans leur dos.

Tout semblait donc réuni pour un choc de qualité ce jeudi soir. Et Pulisic a donné le ton à la 36e minute. L'Américain ouvre son pied droit après avoir laissé Mendy sur place suite à une accélération. Ederson est battu, 1-0.

Ce sera d'ailleurs le score au repos avec des Blues à l'affût sur les phases de contres face à une domination stérile des visiteurs.

Des visiteurs qui vont montrer les crocs au retour des vestiaires avec un magistral coup franc dans la lucarne de Kepa signé Kevin de Bruyne.

Chelsea reste dangereux et passe tout près de faire le break peu après l'heure de jeu. Mount tirant à côté après une grossière erreur d'Ederson.

Les Blues insistent d'ailleurs et à un quart d'heure de la fin, Fernandinho est logiquement expulsé pour une main volontaire commise sur sa ligne suite à une frappe d'Abraham.

Willian transforme le pénalty et Chelsea passe devant et ménera jusqu'au coup de sifflet final. City s'incline donc et avec ce succès, les Blues sacrent Liverpool. Les Reds sont champions d' .