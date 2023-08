Chelsea - Liverpool : Diffusion TV, streaming et compos probables

La nouvelle saison a repris en Angleterre depuis ce vendredi. Pour leur premier match en Premier League, Chelsea et Liverpool se donnent rendez-vous.

Après la victoire de Manchester City contre Burnley, vendredi, en ouverture, la Premier League anglaise suit son cours. Ceci avec les matchs de la première journée, qui prendront fin lundi avec le duel Manchester United - Wolves.

Chelsea vise l’Europe

Chelsea a connu une des pires saisons de son histoire la campagne dernière. Les Blues ont clôturé l’exercice avec une douzième place inattendue, qui les éloigne de toutes compétitions européennes. Ayant connu une pléthore d’entraîneurs au cours de la saison dernière, Chelsea a mis les choses dans l’ordre avant cette saison. En effet, les dirigeants du club londonien ont porté leur choix sur l’ancien entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, pour diriger l’équipe.

Pour le stage de pré-saison, les Blues ont livré cinq matchs amicaux. Ils ont remporté trois victoires contre deux matchs nuls notamment contre Newcastle (1-1) et Dortmund (1-1). Pour ce match contre Liverpool, l’ancien coach parisien devra se passer des services des Français Christopher Nkunku, Wesley Fofana et Benoît Badiashile, tous blessés.

L'article continue ci-dessous

De son côté, Liverpool, qui a aussi vécu une saison les moins attendues, a chuté à la cinquième place, synonyme d’une place en phase de groupes de Ligue Europa. Tout comme leurs prochains adversaires, Klopp et ses poulains ont livré cinq matchs amicaux lors du stage de pré-saison. En effet, les Reds ont remporté trois victoires, faisant un match nul (4-4) contre Greuther Fürth, et s’inclinant contre le Bayern Munich (3-4). Jürgen Klopp devra composer sans les Espagnols Thiago Alcantara et Stefan Bajcetic, blessés.

Horaire et lieu du match

Chelsea – Liverpool

Premier League

Stamford Bridge

A 17h30 française

Les équipes probables du Chelsea - Liverpool

Chelsea: Arrizabalaga – Chilwell, Disasi, Silva, James – Gallagher, Fernandez – Mudryk, Chukwuemeka, Sterling – Jackson

Liverpool: Alisson – Robertson, Van Dijk, Konaté, Alexander-Arnold – Szoboszlai, Mac Allister, Jones – Diaz, Nuñez, Salah

Sur quelle chaine suivre le match Chelsea – Liverpool

La rencontre entre Chelsea et Liverpool sera à suivre ce dimanche 13 août 2023 à partir de 17h30 sur Canal+. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.