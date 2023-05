Durée du contrat, salaire, les détails du contrat de Mauricio Pochettino à Chelsea

Ce lundi, Chelsea a officialisé l'arrivée de Mauricio Pochettino comme entraîneur à partir du 1er juillet.

La saison 2022-2023 de Chelsea sera définitivement à oublier. Malgré plus de 600 millions d'euros dépensés sur les deux derniers mercatos, les Blues vont terminer en deuxième partie de tableau en Premier League pour la première fois depuis 1995-1996. Avec un effectif bien trop fourni et peu cohérent, et surtout trois entraîneurs différents pendant cette saison, le club londonien est en quête de stabilité et prépare son avenir proche.

Cela commence par l'arrivée de Mauricio Pochettino, pressentie depuis quelques semaines, sur le banc de Chelsea. Ce lundi, le club a officialisé l'arrivé de l'Argentin via un communiqué posté sur ses réseaux sociaux. Il s'agira du cinquième club de Pochettino en carrière, le troisième en Angleterre après Southampton et Tottenham.

Quand Pochettino débutera avec Chelsea ?



Dans son communiqué, le club anglais a expliqué que Mauricio Pochettino prendrait ses fonctions à partir du 1er juillet 2023.

Combien de temps dure le contrat de Pochettino à Chelsea ?

Fabrizio Romano a indiqué que Mauricio Pochettino avait signé un contrat de trois ans avec les Blues, soit jusqu'en juin 2026.

Quel salaire touchera Pochettino à Chelsea ?

Le salaire de Mauricio Pochettino à Chelsea n'a pas encore été précisé.