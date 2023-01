Chelsea : les doutes de William Gallas sur le transfert d'Enzo Fernandez

Chelsea a été prévenu que dépenser 120 millions d'euros serait un risque, William Gallas remettant en question le prix du milieu de terrain.

Il a été suggéré que Chelsea est prêt à débourser une énorme somme d'argent pour attirer Enzo Fernandez, vainqueur de la Coupe du monde avec l'Argentine, en provenance du géant portugais Benfica. Le potentiel de Fernandez reste incontestable, après avoir reçu le prestigieux prix du meilleur jeune joueur du tournoi de Qatar 2022.

"Est-ce le bon prix pour Fernandez ?"

Toutefois, l'international argentin n'a que 21 ans, avec seulement une demi-saison dans le football européen à son actif, une demi-saison certes brillante sous les couleurs de Benfica, et William Gallas pense que Chelsea prendrait un sérieux risque s'il investissait une somme à neuf chiffres pour faire venir le Sud-Américain dans son effectif.

L'ancien défenseur des Blues - qui a remporté deux titres de Premier League lors de son passage à Stamford Bridge - a déclaré au Genting Casino : "La question est de savoir si c'est le bon prix. Ce qu'il a fait à la Coupe du monde pour son âge était brillant, c'est pourquoi il a été élu meilleur jeune joueur du tournoi. Je ne savais pas qu'il était si jeune".

"J'ai un problème avec les joueurs qui n'ont pas fait leurs preuves"

"Il jouait comme un joueur senior expérimenté. Il jouait comme s'il avait déjà participé à une Coupe du monde et il avait beaucoup de personnalité. C'est donc très agréable de voir un joueur comme lui. Même s'il est champion du monde, je ne sais pas s'il vaut cette valeur. Pour moi, je n'ai pas de problème avec le prix des joueurs. J'ai juste un problème avec le prix des joueurs qui n'ont pas fait leurs preuves. Chaque joueur peut faire une grande saison", a ajouté l'ancien international français.

"Le plus difficile est de réaliser la deuxième grande saison consécutive, puis la troisième et la quatrième. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on peut fixer le prix de ces joueurs, mais tout de suite après deux matches, fixer un tel prix ? Je sais que c'est le marché, mais le club doit être prudent. On ne peut pas mettre 120 millions d'euros sur un joueur comme celui-ci sans savoir s'il va faire une bonne saison en Premier League, car c'est un championnat différent de celui de l'Espagne. Chelsea doit être prudent. Je pense qu'ils ont déjà fait une erreur de ce genre", a conclu William Gallas.

Fernandez n'a rejoint Benfica en provenance de River Plate qu'à l'été 2022 et n'a fait que 25 apparitions avec le club cette saison, avec trois buts enregistrés au cours de ces sorties. Fernandez a impressionné aux côtés de Lionel Messi et de ses coéquipiers lors de Qatar 2022, alors que l'Argentine se frayait un chemin vers la gloire ultime. Chelsea est considéré comme ayant besoin d'un renforcement à long terme de son milieu de terrain, qui a eu du mal à faire avancer le club au cours de ce qui a été une campagne irrégulière en Premier League.