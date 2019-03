Chelsea - Le Bayern ne pourra pas recruter Hudson-Odoi pour 41M€ après ses débuts avec l'Angleterre

Le prix du jeune attaquant de Chelsea a progressé après qu'il ait fait ses débuts en sélection. Bonne nouvelle pour les Blues face aux sollicitations.

Le rêve du Bayern de Munich de recruter Callum Hudson-Odoi pour un montant de 35 millions de livres sterling (environ 41 millions d'euros) s'est envolé alors que le joueur faisait ses débuts avec la sélection anglaise, selon nos informations. A seulement 18 ans, il est entré en jeu vendredi dernier lors de la victoire des Three Lions contre la République tchèque (5-0), avant d'être titulaire sur la pelouse du Monténégro (5-1), ce lundi.

Une confiance de la part de Gareth Southgate qui aura renforcé la volonté de de le conserver à Stamford Bridge ou, a minima, de le vendre à un prix bien plus élevé. Le seul club à avoir tenté sa chance pour l'heure est le Bayern, mais le jeune ailier a de nombreux admirateurs en Europe.

L'offre maximale des Bavarois en janvier était de 35 millions de livres sterling, et Hudson-Odoi avait alors demandé à rejoindre l'Allianz Arena. Un choix guidé en partie par la perspective offerte par les champions d' d'être régulièrement titulaire, ce qui n'est toujours pas le cas à Londres.Le Bayern se disait également prêt à lui offrir le n°10, aujourd'hui porté par Arjen Robben, qui devrait partir en fin de saison.

Hudson-Odoi n'a toujours pas été titulaire avec Chelsea en , mais les dirigeants aimeraient lui faire prolonger son contrat, qui expire en juin 2020.

Le Bayern espérait que cette donnée, ajoutée au faible temps de jeu du joueur tirerait le prix vers le bas. Mais ces deux sélections offertes par Gareth Southgate pourraient au contraire leur avoir compliqué la tâche, et toute offre devra désormais être supérieure à celle de cet hiver pour avoir une chance d'aboutir.

Barcelone, le , la ou le suivent Hudson-Odoi depuis plus d'un an, mais ne semblent pas décidés à payer le prix. Dortmund a bien tenté de l'inclure dans un échange avec Christian Pulisic, une proposition rejetée par Chelsea, qui a recruté l'international américain pour environ 68 millions d'euros. De plus, toute approche d'un concurrent des Blues en Premier League devrait être rejetée, alors qu'un intérêt de a déjà été évoqué.