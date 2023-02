Chelsea : l'implacable constat de Graham Potter

Chelsea a encaissé une nouvelle défaite ce dimanche sur la pelouse de Tottenham et la pression grandit autour de l'entraîneur des Blues.

Rien ne va plus à Chelsea. Les Blues ont subi une défaite 2-0 face à leurs rivaux londoniens dimanche, un revers dans le derby qui accentue la pression sur Graham Potter, l'homme chargé de mener à bien les ambitions du nouveau propriétaire américain, du côté Stamford Bridge. Cette défaite est un échec de plus pour l'ancien de Brighton.

"Le soutien ne sera pas éternel"

Graham Potter n'a gagné que neuf de ses 27 matchs depuis son arrivée à la tête de Chelsea, subissant 10 défaites au total. Avec un mercato XXL réalisé cet hiver, Chelsea va vite devoir redresser la barre surtout en Premier League où les Blues s'engluent dans le ventre mou du classement. Réaliste, Graham Potter a concédé qu'il doit redresser la barre rapidement s'il veut éviter d'être chassé de son poste dans quelques mois.

Interrogé par Sky Sports sur le soutien qu'il a reçu d'un conseil d'administration qui a dépensé environ 700 millions d'euros pour de nouvelles recrues cette saison, Graham Potter a déclaré : "La confiance n'est pas très élevée, bien sûr. C'est la même chose dans n'importe quel poste. Si les résultats ne sont pas assez bons, ce qui n'est pas le cas, vous ne pouvez pas compter sur un soutien éternel. Mon travail est de continuer à avancer."

"J'assume la responsabilité de ses résultats"

Chelsea, qui n'a pas gagné depuis six matches toutes compétitions confondues, n'a pas réussi à s'imposer lors de ses huit derniers déplacements en Premier League. Il s'agit de la plus longue période de disette pour une une victoire à l'extérieur depuis mars 2001, et le club compte désormais 14 points de retard sur la quatrième place et seulement 10 d'avance sur la zone rouge.

Graham Potter s'est exprimé sur le manque de régularité de son équipe au fil de la saison : "Je connais la responsabilité que j'ai. Ce n'est pas assez bon pour ce club. J'assume l'entière responsabilité de ces résultats. Ce n'est pas assez bon pour Chelsea. Je connais la personnalité et la qualité de l'équipe. C'est une période difficile."

En plus de sa défaite, Chelsea a connu un autre coup dur durant cette rencontre face à Tottenham. Les Blues ont perdu Thiago Silva sur blessure en début de match contre les Spurs, ce qui n'a pas aidé le club londonien à ramener un point du déplacement dans le nord de Londres, et sera désespéré à l'idée de réaliser un résultat positif le week-end prochain, lorsqu'il recevra Leeds.