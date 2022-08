Chelsea : Koulibaly explique l'échec du retour de Lukaku

La nouvelle recrue défensive des Blues s'est exprimée sur les difficultés de l'attaquant belge la saison dernière.

Kalidou Koulibaly a donné son avis sur la raison pour laquelle le retour de Romelu Lukaku à Chelsea n'a pas fonctionné la saison dernière, citant un potentiel manque de confiance comme la raison de ses difficultés à Stamford Bridge. L'été dernier, Lukaku a quitté l'Inter pour rejoindre Chelsea dans un contrat record de 110 millions d'euros, mais il est depuis retourné à l'Inter sous forme de prêt après une première saison décevante en Premier League.

"Un manque de confiance"

Kalidou Koulibaly et Romelu Lukaku se sont affrontés sur le terrain en Serie A alors que le Belge marchait sur l'eau avec l'Inter Milan. Cet été, le défenseur sénégalais ayant mis fin à une période de huit ans à Naples pour rejoindre Chelsea, et on lui a demandé son avis sur l'échec de l'international belge lorsqu'il s'est adressé à la presse mercredi.

Kalidou Koulibaly s'est montré très élogieux envers Romelu Lukaku, déclarant : "Romelu est un bon joueur, un joueur sympa, un joueur talentueux. Il est très fort et j'avais l'habitude de jouer contre lui en Italie - je pense qu'il n'aimait pas jouer contre moi !".

"Lukaku va peut être revenir et sera meilleur"

Il a ensuite analysé le passage de Lukaku à Chelsea : "Il a marqué beaucoup de buts en Italie et il a remporté le Scudetto avec l'Inter, donc quand il a signé à Chelsea, je n'ai pas été surpris. L'année dernière, je pense qu'il n'avait peut-être pas la confiance nécessaire pour jouer comme il le voulait. Peut-être autre chose, je ne sais pas".

"Le football ne se résume pas au terrain, c'est aussi votre vie privée et tout le reste, donc peut-être que c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné avec lui ici", a conclu le Sénégalais. Après avoir discuté de ce qui n'a peut-être pas fonctionné, le joueur de 31 ans a tenu à souligner que Lukaku est toujours un joueur de Chelsea et que "peut-être l'année prochaine ou dans quelques années, il reviendra et sera meilleur".

Il a ajouté qu'il pense que Lukaku peut profiter d'une saison positive avec les Nerazzurri, mais a admis que sa principale préoccupation était la campagne de Chelsea : "Nous avons beaucoup de talents, beaucoup de bons joueurs, beaucoup de gagnants, beaucoup de joueurs expérimentés, beaucoup de jeunes joueurs. Je souhaite à Lukaku une bonne saison mais je souhaite à Chelsea une meilleure saison".