Mercato : Brighton dément un accord avec Chelsea pour Cucurella

Le défenseur espagnol est lié à un transfert à Stamford Bridge mais son club a démenti qu'un accord ait été mis en place.

Difficile de démêler le vrai du faux lors du mercato. Les informations sortent souvent à tout va et il est souvent compliqué pour le public de savoir si une rumeur de transfert est totalement fondée ou non. Ces derniers jours, plusieurs médias anglais et même Fabrizio Romano, véritable référence sur le mercato, ont annoncé que les négociations avançaient entre Brighton et Chelsea pour Marc Cucurella, jusqu'à même parvenir à un accord ce mercredi.

"Aucun accord avec aucun club"

Pourtant, Brighton a publié une déclaration démentant les informations selon lesquelles ils ont accepté de vendre Marc Cucurella à Chelsea. Plus tôt ce mercredi, plusieurs médias ont affirmé qu'un accord de 60 millions d'euros avait été conclu entre les deux clubs de Premier League. Cependant, Brighton insiste sur le fait qu'il n'a pas encore conclu d'accord avec une équipe.

Le FC Barcelone (et auparavant Manchester City) serait également dans la course pour recruter le latéral gauche. Un message posté par le compte officiel de Brighton sur Twitter indique : "Contrairement aux rapports inexacts de nombreux médias ce soir, aucun accord n'a été conclu avec aucun club pour vendre Marc Cucurella".

Cucurella va-t-il quitter Brighton ?

Le défenseur de 24 ans fait l'objet de l'intérêt de Barcelone, Manchester City et Chelsea. Les dirigeants de Manchester City sont à la recherche d'un nouveau latéral gauche pour remplacer Oleksandr Zinchenko, qui a rejoint Arsenal cet été, étaient très intéressés par la signature de l'international espagnol pour renforcer son couloir gauche.

Cependant, GOAL croit savoir que le refus de Brighton de baisser son prix de 61 millions d'euros a forcé les champions de Premier League à envisager d'autres options. Au lieu de cela, Chelsea est devenu le favori pour le recruter car il a été rapporté qu'ils sont prêts à répondre aux demandes de Brighton, et pourraient offrir le défenseur central Levi Colwill dans le cadre de ce transfert.

Marc Cucurella est un défenseur latéral expérimenté qui pourrait bien s'intégrer dans le système à trois défenseurs centraux de Thomas Tuchel, bien que Ben Chilwell et Marcos Alonso soient également des options pour jouer sur le côté gauche. Le second étant annoncé depuis plusieurs semaines dans le viseur du Barça.