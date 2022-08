Mercato - Chelsea : Fofana poste un message énigmatique au milieu des rumeurs de départ

Ses propos interviennent le jour même où l'entraîneur de Leicester, Brendan Rodgers, a déclaré qu'il n'était pas à vendre.

Wesley Fofana a retiré toute mention de Leicester City de sa biographie Instagram et a également posté une story Instagram énigmatique, alors que les spéculations le liant à un transfert vers Chelsea vont bon train. Wesley Fofana a été une recrue intéressante depuis son arrivée au King Power Stadium en octobre 2020 et est revenu à son meilleur niveau la saison dernière après une longue période sur la touche en raison d'une jambe cassée.

Cet été, le défenseur central français fait l'objet d'un intérêt de la part des Blues, qui sont à la recherche de renforts défensifs après les départs d'Antonio Rudiger et Andreas Christensen, après avoir échoué à faire venir Jules Koundé. Cependant, le manager de Leicester, Brendan Rodgers, a insisté sur le fait que le défenseur n'était pas à vendre à n'importe quel prix.

Qu'est-ce que Fofana a posté sur Instagram ?

Malgré la réticence des Foxes à vendre, l'activité de Wesley Fofana sur les médias sociaux suggère qu'il pourrait avoir d'autres idées et aimerait probablement rejoindre les Blues.Mardi, il a retiré Leicester de sa biographie Instagram, puis a accentué l'incertitude avec une allusion pas si subtile que son avenir pourrait être ailleurs.

"Mon père m'a dit qu'on allait ennuyer beaucoup de gens quand on commencerait à faire ce qui est le mieux pour soi et je commence à m'en rendre compte", peut-on lire dans le message. Une story pouvant sous-entendre que le défenseur central français souhaite quitter Leicester pour rejoindre Chelsea alors que les Foxes ne l'entendent pas de cette oreille.

Rodgers : "Fofana n'est pas à vendre"

Le manager de Leicester prépare la saison avec Fofana dans ses plans, déclarant récemment : "Non, il n'est pas à vendre. Quand nous l'avons regardé, il avait débuté 17 fois en championnat. Tout le monde l'a regardé à l'époque, mais il est venu ici, s'est vraiment épanoui et s'est développé, non seulement en tant que joueur mais aussi en tant que jeune homme".

"Il respecte vraiment le club, je n'ai aucun doute sur le fait qu'à l'avenir il sera sur cette scène, mais il est très à l'aise, il se sent bien ici. Il a une excellente relation avec ses coéquipiers, ce qui est important, et il n'y a aucun doute qu'il sera sur cette scène. Mais pour l'instant, il est ici, il se développe et comme je l'ai dit, il n'est pas à vendre", a ajouté Rodgers.

Leicester pourrait-il être contraint de vendre Fofana ?

Rodgers n'a pas caché que Leicester, qui est le seul club des cinq principaux championnats européens à ne pas avoir recruté cet été, ne pourra pas étoffer son effectif avant de l'avoir dégraissé. Si Fofana force pour un transfert dans la capitale anglaise, les Foxes pourraient être tentés d'encaisser une belle somme et de se donner un peu d'air sur le marché des transferts.