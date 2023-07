Chelsea : Inter-Juventus, énorme imbroglio autour de l'affaire Romelu Lukaku

Chelsea accepte l'offrede l'Inter, mais les deux clubs ne parviennent pas à entrer en contact avec l'avocat du Belge. La Juve est en embuscade.

Romelu Lukaku et l'Inter Milan sont de plus en plus proches de célébrer le troisième mariage de leur histoire récente. Des retrouvailles souhaitées par l'un et l'autre, désormais réunis après la séparation de l'été 2021, lorsque l'attaquant belge avait décidé d'accepter la cour de Chelsea. L'Inter tente le tout pour le tout, fort notamment de l'argent frais qu'il recevra de Manchester United pour André Onana : 50 millions d'euros.

L'entourage de Lukaku injoignable

Et, apparemment, elle a aussi réussi à convaincre Chelsea : selon la "Gazzetta dello Sport", les deux clubs ont trouvé un accord pour le retour de Lukaku à Milan. Tout est donc réglé ? Non, car une tierce personne s'est peut-être interposée : Sebastien Ledure, l'avocat belge à qui Lukaku a confié la gestion de l'opération entre l'Inter et Chelsea. Et là, il y a le risque d'un énorme imbroglio;

Chelsea a accepté la dernière offre de l'Inter : 35 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Un sacrifice économique presque inévitable, compte tenu de la volonté de Lukaku et des très faibles performances de l'ancien joueur de United à Londres. Mais il faut compter avec la variable Ledure.

Une préférence pour la Juve ?

"Une partie de l'entourage de Lukaku, écrit la "Gazzetta dello Sport", est introuvable, fait du surplace, et donc l'ok du joueur manque au plus beau. Ni l'Inter ni Chelsea, en substance, ne parviennent à entrer en contact avec Ledure". La situation s'est donc soudainement inversée : si jusqu'à aujourd'hui l'Inter avait la préférence de Lukaku et avait besoin de l'accord définitif de Chelsea pour conclure l'affaire, une fois un accord trouvé avec les Blues, c'est le joueur, ainsi que son agent, qui représentent la dernière pièce en vue de la fumée blanche.

En arrière-plan, il y a la Juventus, intéressée par l'achat de Lukaku et par ce qui serait un camouflet retentissant pour le marché. "Ce sont justement les Bianconeri, écrit la Gazzetta, qui seraient prêts à dépenser une somme similaire à celle de l'Inter pour le joueur, mais seulement après l'éventuelle vente de Vlahovic, qui n'est pas très proche à l'horizon".

Sky Sport révèle également les chiffres : si l'Inter est prêt à conclure pour 35 millions plus 5 millions de bonus, la Juventus est prête à offrir 37,5 millions plus 2,5 millions de bonus à Chelsea. Le tout, comme on l'a dit, conditionné par l'éventuelle vente de Vlahovic. Une concurrence qui a visiblement réveillé Lukaku, qui ne répond ni au club nerazzurri, ni à ses anciens (et futurs ?) coéquipiers. L'Inter est très agacé et pourrait même décider d'abandonner la piste.

La conclusion de l'accord entre l'Inter et Chelsea pour Lukaku, en bref, est retardée. Compromis non, ou pas encore, mais retardé oui. Avec, en arrière-plan, la silhouette encombrante et insidieuse de la Juventus. Un contretemps auquel personne à Milan ne s'attendait vraiment.