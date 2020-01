Chelsea, Giroud d'accord avec l'Inter Milan ?

L'attaquant français aurait trouvé un accord avec le club italien pour un contrat allant jusqu'en juin 2022.

Olivier Giroud et l' , c'est l'histoire d'un feuilleton qui dure depuis plusieurs semaines. La presse anglaise s'est accordé à dire que le club italien, à la lutte avec la pour le titre de champion, était le grand favori pour s'attacher les services de l'attaquant français cet hiver. En manque de temps de jeu chez les Blues, l'ancien avant-centre de est sur le départ afin de pouvoir mettre toutes les chances de son côté et disputer l' avec l'équipe de .

L'Inter Milan n'était pas le seul club intéressé par les services d'Olivier Giroud, des pensionnaires de sont également attentifs à la situation de l'attaquant tricolore. Mais selon les informations de Sky Italia, l'Inter Milan aurait pris une sacrée longueur d'avance dans ce dossier puisque le club italien aurait trouvé un accord avec Olivier Giroud sur un contrat de deux ans et demi. En effet, l'attaquant de 33 ans devrait s'engager avec l'Inter jusqu'en juin 2022.

Une meilleure situation pour Giroud ?

Olivier Giroud devrait donc retrouver Antonio Conte en , à condition toutefois que les deux clubs trouvent un accord. Désormais, le sort d'Olivier Giroud serait entre les mains de qui ne compte pas forcément le brader. "Il faut que ce soit dans l'intérêt du club. Nous ne pouvons pas laisser partir les gens, si cela signifie que nous serons trop courts dans un secteur. Oui, il faut prendre en compte l'individu aussi, mais je dois dire que Giroud n'a été rien d'autre qu'un homme classe et un professionnel de haut niveau depuis qu'il est ici. Je n'ai pas de crainte sur ce plan là pour lui", a assuré Frank Lampard le week-end dernier.

Les positions des deux camps seraient encore assez éloignées selon Sky Italia. Les dirigeants londoniens demanderaient une somme comprise entre 8 et 10M€ pour laisser filer leur attaquant durant l'hiver. Un moment que l'Inter Milan n'est pas disposé à mettre pour le moment. Néanmoins, l’optimisme serait de mise dans le camp italien qui a bon espoir de pouvoir conclure l'opération avant la fin du mois de janvier. Qui plus est, les Blues ont eux aussi la volonté d'être offensifs sur le marché et de se renforcer en attaque.

Troisième option à la pointe de l'attaque des Blues dans l'esprit de Frank Lampard, Olivier Giroud rejoindrait donc l'Italie, mais l'international français qui a besoin de temps de jeu pour être dans les 23 de Didier Deschamps l'été prochain sera en concurrence avec Romelu Lukaku, deuxième meilleur buteur de , et Lautaro Martinez en attaque. Olivier Giroud n'a disputé que 282 petites minutes en sept matches depuis le début de la saison et devra jouer beaucoup plus pour arriver au championnat d'Europe en bonne forme.