Chelsea forcé d'attendre pour Sancho & Werner

Dortmund veut garder l'ailier au moins jusqu'à la fin de la saison tandis que l'international allemand ne bougera pas avant l'Euro 2020.

devra attendre au moins l'été pour tenter de s'offrir la venue de ses cibles préférentielles en attaque, Jadon Sancho et Timo Werner. Jadon Sancho, en tête de liste de Chelsea, reste sur un contrat à long terme au avec la hiérarchie de la désireuse de conserver le joueur de 19 ans jusqu'à au moins la fin de cette saison. Werner, quant à lui, rêve de remporter le titre de champion d' avec le et tient à suspendre toute discussion sur son avenir jusqu'à l' .

L'attaquant de 23 ans a marqué 18 buts au cours de la première moitié de la saison et estime actuellement que Leipzig est le meilleur endroit pour se préparer pour l'Euro, après quoi il évaluera ses options. Werner aurait également une clause libératoire dans son contrat, ce qui signifie qu'il serait disponible à un prix moins cher l'été prochain qu'en janvier. Cependant, même si un club déclenche la clause ce mois-ci, Werner a rejeté l'idée de bouger dans lors de ce mercato.

Pendant ce temps, Lyon a publié un communiqué niant que son attaquant Moussa Dembele sera vendu en janvier après avoir été lié à un transfert à Chelsea. est prêt à résister aux offres pour une autre cible de Chelsea, 80 millions de livres sterling sont demandés pour Wilfried Zaha, après avoir interrompu les négociations avec et l'été dernier. Chelsea est également connu pour être des admirateurs de la star de , Samuel Chukwueze, et de l'attaquant du , Fyodor Chalov. Le manager des Blues Frank Lampard souhaite renforcer son attaque, en particulier avec Olivier Giroud et Pedro explorant leurs options pour quitter l'ouest de Londres ce mois-ci.

La destination la plus probable de Giroud est l'Inter mais l'équipe d'Antonio Conte devra se séparer de Matteo Politano - qui pourrait s'installer à Rome - avant de conclure un accord pour l'international français. et ont également manifesté un intérêt pour Giroud mais elles ne sont pas considérées comme des options concrètes pour un joueur qui n'a été titularisé qu'une seule fois depuis août.

Pedro, quant à lui, a deux clubs de la enquêtant sur un éventuel transfert avant le début de leur saison. Le , le club filial de , et l'Inter Miami, club de David Beckham, envisagent de signer l'ancienne star du FC Barcelone, mais les deux clubs ont des problèmes à résoudre. Comme Giroud, Pedro n'a plus que six mois de contrat à Chelsea, ce qui lui permet de partir à un prix relativement bas.

En plus de se débarrasser des attaquants de trop, Chelsea conserve une clause de rachat de 40 millions de livres sterling après avoir vendu Nathan Ake à pour 20 millions de livres sterling en 2017. Le Néerlandais est actuellement blessé jusqu'à la fin du mois avec un problème aux ischio-jambiers. Un départ du club de Marcos Alonso pourrait entraîner une offre pour Ake, l'Inter cherchant à faire venir l'arrière gauche espagnol dans ses rangs.

Antonio Conte est personnellement désireux de signer ses anciens joueurs de Chelsea, mais les progrès récents de Marcos Alonso ont augmenté son prix demandé qui est de 35 millions d'euros. L'Inter espérait se faire prêter l'Espagnol pendant six mois avec une option d'achat l'été prochain pour un coût total de 20 millions d'euros.

L'article continue ci-dessous

Après Alonso, le défenseur issu du centre de formation de Chelsea, Marc Guehi, attise les convoitises des clubs de et de Championship pour un prêt, mais on ne sait pas s'il quittera Stamford Bridge en janvier. Emerson Palmieri est annoncé pour un retour en en janvier, bien qu'il soit favorable rester à Londres.

Frank Lampard a admis la semaine dernière que son équipe tentait de renouveler le contrat de Tariq Lamptey, qu'il a récemment fait débuter en Premier League, qui est une cible pour le et les Wolves, qui aimeraient le signer gratuitement l'été prochain. Le prêt de Danny Drinkwater à expirera le 6 janvier, voulant le récupérer après un passage mitigé à Burnley.