Chelsea excité par la piste Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino est devenu le favori pour prendre les rênes de Chelsea et les joueurs accueilleraient favorablement son arrivée au club.

Chelsea est à la recherche de son futur entraîneur pour la saison prochaine. Après son élimination en Ligue des champions, le club londonien n'a plus rien à jouer ou presque pour cett fin de saison. Alors que Frank Lampard assure l'intérim sur le banc de touche, en coulisses, les Blues multiplient les tractations pour trouver leur nouvel homme fort.

Pochettino suscite l'enthousiasme

Chelsea a déjà essuyé des refus, notamment celui de Julian Nagelsmann, qui a communiqué à ce sujet. D'autres candidats sont dans la course et l'un d'entre eux commence à se détacher. Selon le Telegraph, les Blues ont eu une série de discussions positives avec Mauricio Pochettino alors qu'ils continuent à chercher un nouvel entraîneur permanent.

La perspective de l'arrivée de Mauricio Pochettino a également été bien accueillie dans le vestiaire. Les joueurs sont "enthousiastes" à l'idée de voir l'Argentin prendre les rênes de l'équipe et apprécient ses qualités d'entraîneur, ses compétences en matière de motivation et son expérience.

Trois candidats en lice

Pochettino est actuellement en tête de la liste de Chelsea, devant Vincent Kompany, l'entraîneur de Burnley, et un autre candidat. On ne sait pas exactement qui est le troisième nom sur la liste de Chelsea, mais les Blues auraient été intéressés par Ange Postecoglou du Celtic et Arne Slot, l'entraîneur de Feyenoord.

Julian Nagelsmann et Luis Enrique se sont déjà retirés de la course pour remplacer Graham Potter comme prochain manager permanent de Chelsea. Pochettino est au chômage depuis qu'il a été licencié par le Paris Saint-Germain en juillet 2022, mais il pourrait bientôt reprendre du service.

L'ancien de 51 ans a également été associé au Real Madrid et à son ancien club, Tottenham, mais les Blues semblent proches de remporter la course pour recruter l'Argentin. Les Blues accueillent Brentford à Stamford Bridge en Premier League mercredi, où ils tenteront de mettre fin à une série de quatre défaites sous la direction intérimaire de Frank Lampard.