Chelsea et City veulent jouer à Wembley

Les finalistes anglais de la Ligue des Champions demandent que le bon sens prévale, la Turquie étant bloquée par le Covid-19.

La finale de la Ligue des champions 2021 se tiendra à Istanbul le 29 mai. Cependant, avec deux équipes anglaises qualifiées pour le match et le contexte de la pandémie de covid-19, le lieu du match pourrait finir par être changé, pour avoir lieu au stade de Wembley à Londres.

Chelsea et Manchester City demandent un changement de lieu de la Ligue des champions

Les deux finalistes, Chelsea et Manchester City, ont demandé jeudi à l'UEFA le changement de lieu de la finale. Cependant, en principe, les organisateurs de la Ligue des champions ont été peu réceptifs à la demande.

Les deux clubs, cependant, sont déterminés à faire valoir leur cause et vont demander à la Fédération anglaise de se battre au nom des clubs et de leurs supporters, le nombre de supporters présents dépendant de la décision finale de l'UEFA.

L’instance dirigeante du football européen avait prévu d’autoriser 9 000 personnes à se rendre au stade olympique d’Ataturk à Istanbul. Cependant, selon un certain nombre d'experts en santé publique, autoriser des milliers de fans à se rendre dans la ville turque serait très irresponsable.

Sur cette base, il y a une semaine, ils ont exhorté l'UEFA à ne pas permettre aux fans de traverser l'Europe pour le match, les cas de covid-19 étant incontrôlables dans le pays.

Le président turc Recep Tayyip Erdoga a placé le pays sous un confinement complet du mercredi 29 avril au 17 mai, à peine 12 jours avant la finale de la Ligue des champions. Les taux d'infection du SRAS-CoV-2 sont actuellement les plus élevés d'Europe.

Compte tenu de la situation, et s'étant qualifiés pour la finale, Chelsea et Manchester City ont demandé que le lieu soit changé et que le bon sens prévale, pour éviter que des milliers de fans ne voyagent au milieu de la pandémie de coronavirus.