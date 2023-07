Chelsea est "la plus grande équipe d'Angleterre" pour Pochettino

Mauricio Pochettino a qualifié son nouveau club, Chelsea, de "plus grand" du football anglais moderne, lui qui a notamment dirigé Tottenham.

Pochettino, qui donnait sa première interview depuis son arrivée à Chelsea, a décrit les Blues comme la meilleure équipe du football anglais au cours des 10 à 15 dernières années, malgré les récentes difficultés du club.

Interrogé sur l'histoire de Chelsea lors d'un entretien avec les médias internes du club, Pochettino a déclaré : "Je pense que c'est important et que c'est la meilleure équipe du football anglais au cours des 10 à 15 dernières années : c'est une culture de la victoire. Au cours des 10, 12, 15 dernières années, Chelsea est la plus grande équipe d'Angleterre. Je connais très bien la Premier League et la culture de Chelsea. Je pense que nos supporters sont enthousiastes à l'idée d'essayer à nouveau de gagner."

Il a ajouté : "Bien sûr, nous sommes enthousiastes. Nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler avec une équipe très jeune, avec une approche différente de celle du passé. Mais je pense que nous devons tous comprendre que nous devons travailler très dur et créer une très bonne atmosphère sur le terrain d'entraînement pour assurer le succès de l'équipe au cours des prochaines années.

Les commentaires de l'Argentin ont naturellement suscité la colère des fans de son ancien club, Tottenham. Pochettino a été adoré par les fans des Spurs pour les efforts qu'il a déployés pendant cinq ans, les amenant régulièrement parmi les quatre premiers et en finale de la Ligue des champions en 2019. Mais nombreux sont ceux à qui sa décision de rejoindre Chelsea n'a guère plu, et ces commentaires risquent d'alimenter ce sentiment.

Le premier match de Pochettino sera un match amical contre Wrexham lors de la tournée d'avant-saison du club aux États-Unis, où il aura un véritable aperçu de sa nouvelle équipe.