Chelsea - Edouard Mendy : "Je ne me fixe pas de limites"

Tout récent champion d'Europe avec Chelsea, le portier des Blues se veut ambitieux pour la suite de sa carrière en Angleterre.

Recruté par Chelsea l'été dernier, Edouard Mendy a vécu une superbe première saison en Angleterre du côté de Londres. Propulsé titulaire au détriment de Kepa Arrizabalaga, l'international sénégalais vient de remporter la Ligue des champions avec les Blues en plus de la quatrième place arrachée en Premier League.

Invité à s'exprimer sur la chaîne L'Equipe, l'ancien portier de Metz et Rennes, notamment, ne compte pas s'arrêter là. "Je ne me fixe pas de limite. J'essaye d'être meilleur et de progresser chaque jour", affirme-t-il.

"Quand vous êtes dans une équipe comme Chelsea, vous devez avoir en tête de progresser et d'être bon. Il n'y a que comme ça que vous pouvez gagner des titres et vous imposer sur la durée."

Surtout quand on a remporté la plus belle des compétitions européennes pour sa première participation après un parcours remarquable. "Je suis très fier et très heureux d'avoir vécu ce moment, c'est quelque chose de rare dans la carrière d'un joueur", poursuit-il à propos de la finale gagné face à Manchester City.

"Nous avions emmagasiné beaucoup de confiance depuis l'arrivée de Thomas Tuchel. En particulier contre Manchester City que nous avions battu à deux reprises. On savait que nous étions meilleurs qu'eux physiquement.

"Dans les stats, dans les datas, nous leur étions supérieurs. On savait qu'il fallait faire le match parfait pour remporter ce trophée. Et, tactiquement, on a fait le match parfait."

Enfin, le dernier rempart des champions d'Europe s'est exprimé sur ses coéquipiers tricolores, et notamment N'Golo Kanté, une nouvelle fois impressionnant dans la conquête européenne de son équipe, mais également Olivier Giroud.

"C'est quelqu'un qui n'aime pas être dans la lumière et recevoir des louanges mais il est indispensable dans une équipe. Le travail qu'il fait sur un terrain est juste incroyable. C'est vraiment un joueur complet", estime Mendy.

"Quand on pense à Olivier Giroud, c'est le mot exemple qui vient en tête. C'est un exemple de résilience, de travail et de persévérance. Un professionnel et un exemple pour les jeunes. Et, surtout, il est bon et il marque quand il joue. On ne peut pas rêver mieux dans un groupe."