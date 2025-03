Chelsea, Conte : "Je ne suis pas inquiet pour mon futur"

Le manager des Blues a une nouvelle fois été interrogé sur son futur à la tête de Chelsea après la défaite des siens à Watford lundi soir.

Rien ne va plus à Chelsea. Le début de saison compliqué se confirme en ce début d’année, notamment après la défaite des Blues ce lundi soir face à Watford (4-1) lors de la 26e journée de Premier League. L’avenir d’Antonio Conte a encore été remis sur le tapis à l’issue de la rencontre.

Watford-Chelsea (4-1) - Les Blues dans le rouge

"Je ne suis pas inquiet pour ma place sur le banc, a estimé le manager des Blues. Je travaille tous les jours et je me donne à 120%. Vous comprenez ? Si c’est suffisant, pas de problème. Sinon, le club peut prendre une autre décision mais je ne me fais pas de souci. C’est très difficile, car chaque jour, à chaque conférence de presse, vous me demandez si je suis inquiet. Non, je ne suis pas inquiet. Demain est un autre jour. Je peux être l’entraîneur de Chelsea ou pas. Quel est le problème ? Je vais dormir sans problème sans me dire il faut que je fasse ceci ou cela. Je donne tout ce que je peux. Si ce n’est pas bien, le club peut prendre une autre décision. Mais je crois que le problème vient de vous. Il ne vient pas de moi ou du club."

Décroché en tête de Premier League, Chelsea est quatrième à dix-neuf points du leader Manchester City. Le champion d’Angleterre en titre a déjà perdu à six reprises en championnat. Le week-end prochain, le club londonien recevra West Bromwich Albion afin de se relancer.