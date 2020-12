Chelsea - Aston Villa (1-1), Chelsea n’avance plus

Malgré un but d’Olivier Giroud, Chelsea n’a pas été capable de se défaire d’Aston Villa à domicile. L’étau se resserre pour Frank Lampard.

continue de manger son pain noir en . Ce lundi, et deux jours après s’être incliné contre (1-3), la formation londonienne a encore déçu en partageant les points face à . Malgré un léger mieux dans le jeu, les Blues n’ont pas pu se défaire de la formation qui les précède au classement. Frank Lampard est de plus en plus menacé à son poste d’entraineur.

Giroud n’a pas suffi

Le technicien anglais pensait pouvoir souffler ce lundi après qu’Olivier Giroud ait ouvert le score dans cette rencontre. De retour dans le onze de départ, l’international tricolore a confirmé son statut d’homme providentiel de Chelsea en trouvait la faille à la 34e minute de jeu. D’une belle tête plongeante, il a converti un service de Ben Chilwell. Il s’agissait de sa 89e réalisation dans ce championnat.

Un autre Français aurait pu faire trembler les filets dans cette rencontre, en l’occurrence N’Golo Kanté. A la 59e minute, le milieu de terrain a eu un bon ballon exploitable à l’entrée de la surface, mais sa frappe a été trop tendre pour espérer tromper le portier des Villans. Une belle occasion que l'ancien caennais va beaucoup ruminer.

Chelsea n’a mené qu’un quart d’heure dans cette partie puisqu’à l’entame du second acte ils ont cédé sur une reprise d’Anwar El Ghazi au second poteau. Totalement oublié par la défense adverse, l’ancien Lillois a signé un cinquième but en cinq rencontres. Un but qui fut donc synonyme de match nul, alors que Villa n'a pas montré grand-chose dans cette partie.

Les Blues peuvent s’en vouloir

Dans les dernières minutes du match, les Londoniens ont bien tenté de forcer la décision. Ce fut sans succès. Timo Werner, qui a remplacé Olivier Giroud, aurait pu libérer les siens à la 84e. Pour cela, il aurait fallu qu’il cadre sa frappe du droit alors qu’il était en position avantageuse pour conclure. Puis, juste avant le gong (93e), Chilwell a placé une remarquable reprise de volée, qui a fini à quelques centimètres du cadre.

En perdant deux points, les Blues manquent de se relancer dans la course du haut de tableau. En cas de succès de mardi, ils pourraient même se retrouver à quatre unités du Big Four. Ce n’est pas rassurant, pas plus que l’identité de leur prochain adversaire, à savoir (3 janvier).