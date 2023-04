Chelsea : Arsène Wenger donne un conseil au futur entraîneur

Arsène Wenger a demandé au prochain manager de Chelsea d'obliger contractuellement le copropriétaire Todd Boehly à ne pas "interférer" dans ses choix.

Les Blues ont essuyé leur quatrième défaite consécutive de la deuxième ère de Frank Lampard sur le banc du club londonien, battus par le Real Madrid, tenant du titre de la Ligue des champions, mardi, et ont donc été éliminés de la dernière compétition qui leur était encore possible de remporter cette saison.

"Je ne veux pas que quelqu'un d'autre fasse mon travail"

Todd Boehly et ses collègues de la hiérarchie de Chelsea ont vécu une première saison à oublier : pas moins de 600 millions de livres sterling dépensés pour de nouveaux joueurs ont permis aux Blues de se retrouver à la deuxième plus mauvaise place de leur histoire en Premier League, et ce sans aucun signe d'amélioration.

Alors que l'on apprend que Boehly est intervenu après la défaite 2-1 contre Brighton samedi pour prononcer un long discours devant les joueurs - ce qui n'est pas la première fois qu'une telle intervention a lieu - l'ancien manager légendaire d'Arsenal, Wenger, a pris la parole pour exhorter le prochain entraîneur des Blues à éviter contractuellement de subir le même sort.

"Quand un club vous veut, vous êtes en position de force"

À la question de savoir s'il accepterait que le propriétaire de son club fasse une apparition dans les vestiaires, Wenger a déclaré à beIN Sports : "Non, je n'accepterais pas, cela a toujours été clair dans mon esprit. J'ai toujours inscrit cela dans mon contrat. Je ne crois pas à ce genre de choses car si je suis payé pour motiver l'équipe, pour la diriger, je ne veux pas que quelqu'un d'autre fasse mon travail".

"Le conseil que je donne aux jeunes entraîneurs lorsqu'ils établissent des contrats, c'est de faire ce qui est important pour vous, de mettre clairement dans votre contrat que vous êtes le seul, que personne ne peut acheter un joueur sans votre accord, que personne ne peut interférer avec l'équipe, et que vous êtes le seul responsable de la gestion de l'équipe. Après cela, vous êtes dans une position différente parce qu'en général, quand un club vous veut, vous êtes en position de force", a ajouté l'entraîneur français.

Boehly et une hiérarchie de Chelsea potentiellement autoritaire ne sont pas les seuls problèmes dont héritera le prochain manager du club. Les Blues devraient être privés de Ligue des champions pour la première fois en cinq saisons, perdant ainsi l'attrait de cibler de nouveaux joueurs ainsi que les avantages financiers évidents. Il y a aussi le petit problème de l'effectif qui est largement surpeuplé et qui va encore augmenter avec les arrivées imminentes des recrues de janvier Malo Gusto et Andrey Santos ainsi que de plusieurs membres de la fameuse armée de prêts.

Julian Nagelsmann et Luis Enrique restent les principaux candidats au poste d'entraîneur de Chelsea, tandis que Ruben Amorim, l'entraîneur du Sporting CP, s'est récemment retiré de la course. On pense que Boehy et ses coéquipiers veulent que leur prochain entraîneur soit en place avant la fin de la saison, mais il reste à voir si l'Américain peut réduire son implication au cours du prochain mandat.