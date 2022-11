Chelsea - Arsenal : diffusion TV et en ligne, compos probables et avant-match

Chelsea – Arsenal : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Choc au sommet en Premier League ce dimanche du côté de Londres entre Chelsea et Arsenal. Les deux rivaux londoniens se retrouvent à Stamford Bridge pour un match sous haute tension aux airs de revanche et de règlement de compte entre Pierre Emerick Aubameyang et Mikel Arteta. L'Espagnol ayant poussé le Gabonais vers la sortie il y a tout juste un an.

Les retrouvailles entre Aubameyang et Arsenal

Désormais à Chelsea, Pierre Emerick Aubemeyang espère jouer un bien vilain tour à son ancien club et s'offrir le scalp de Mikel Arteta. Toutefois, les deux équipes ne sont pas du tout dans la même dynamique. En effet, tout va bien du côté d'Arsenal, leader de Premier League avec deux points d'avance sur Manchester City et premier de son groupe en Ligue Europa.

En revanche, c'est un peu moins vrai pour Chelsea. Si les Blues se sont ressaisis en Ligue des champions après un début de phase de poules compliqué et ont réussi à terminer en tête de leur groupe, en championnat, ils sont à la traîne. Chelsea, longtemps invaincu sous Graham Potter, reste sur une défaite face à Brighton et pointe à la cinquième place du classement à dix points du leader Arsenal.

Les Gunners toujours sous la pression de City

La course pour le titre ne semble pas destinée aux hommes de Graham Potter cette saison qui vont devoir batailler pour arracher un spot pour la prochaine Ligue des champions avec la concurrence de Manchester United, Tottenham, Liverpool et Newcastle. En revanche, Arsenal est plus que jamais le seul rival à pouvoir empêcher Manchester City de conserver son titre.

Pour continuer à regarder dans les yeux Manchester City en tête du classement de Premier League, Arsenal ne doit pas laisser filer des points à Stamford Bridge et se doit de marquer les esprits. Pas sûr toutefois que les Blues l'entendent de cette oreille et notamment un certain Pierre Emerick Aubameyang.

Horaire et lieu du match Chelsea - Arsenal

Ville : Londres

Londres Stade : Stamford Bridge

Stamford Bridge Heure : 13:00 UTC+1 (heure française) / 12:00 GMT / 08:00 EST / 05:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Chelsea - Arsenal ?

Chelsea - Arsenal

15ème journée de Premier League

Dimanche 6 Novembre

13h sur Canal + Foot

Stream : Canal + Foot, My Canal

Prise d'antenne : 12h45 sur Canal + Foot

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en se connectant sur MyCanal.

Série actuelle de Chelsea et d'Arsenal

Chelsea : NNVDV



Arsenal : VNDVV

Les blessés et absents :

Pléthore de blessés côté Chelsea pour ce choc de Premier League. Graham Potter a une défense décimée avec les absences de Wesley Fofana, Ben Chilwell et Reece James. Dans les buts, Kepa est également blessé tandis que N'Golo Kanté est toujours à l'infirmerie.

En face, Smith-Rowe et le gardien remplaçant, Turner, sont forfaits pour la rencontre. Il y a tout de même une incertitude autour de Tomiyasu, sorti le week-end dernier contre Nottingham.

Les équipes probables

XI de départ de Chelsea : Mendy - Azpilicueta, Silva, Koulibaly, Cucurella - Mount, Loftus Cheek, Jorginho, Sterling - Aubameyang, Havertz.

XI de départ d'Arsenal : Ramsdale - White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu - Odegaard, Partey, Xhaka - Saka, Gabriel Jesus, Martinelli.