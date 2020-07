Chelsea accélère pour Kai Havertz

Les dirigeants de Chelsea sont passés à la vitesse supérieure pour le recrutement du milieu de terrain du Bayer Leverkusen, Kai Havertz.

La direction de est actuellement en pourparlers contractuels avec la star du , Kai Havertz, et ils tentent aussi de trouver un accord avec le club allemand pour l'indemnité de transfert.

Les hommes de Peter Bosz ont raté la qualification pour la et cela a conforté l'international allemand dans sa volonté de changer d'air dès cet été. Leverkusen était disposé à vendre son protégé mais a déclaré publiquement qu'il souhaitait plus de 100 millions d'euros contre ses services.

Goal a appris que Chelsea souhaiterait boucler l'opération pour une somme moins elevée, à savoir 76 millions d'euros, et on ne sait pas si les discussions pourraient aboutir sur une issue favorable. Les Blues sont cependant bien placés pour enrôler Havertz, aucune autre équipe n'étant actuellement en discussions pour s'offrir ce brillant le milieu de terrain. Chelsea avait été confronté à une concurrence sur ce dossier ( et ), mais avec la crise sanitaire et ses conséquences néfastes beaucoup de courtisans se sont mis en retrait ces derniers temps.

Bien que Chelsea n'ait besoin qu'une seule victoire lors des deux derniers matches de championnat pour assurer sa place en Ligue des champions la saison prochaine, il y a de bonnes chances pour que Havertz donne son accord pour rallier Stamford Bridge y compris sans participation à la C1 à la clé. Après avoir marqué 17 buts et fourni huit passes décisives toutes compétitions confondus en 2019-2020, l'attaquant polyvalent est devenu le talent le plus prometteur en et Frank Lampard l'ayant publiquement qualifié de "très grand joueur".

Cet été, les Blues ont déjà bouclé les arrivées de deux joueurs très prometteurs en provenance de l'étranger. Ils sont allés chercher Timo Werner au et Hakim Ziyech à l' . Cette double acquisition leur a côuté 100M€. Et les emplettes ne sont donc peut-être pas terminées pour les Londoniens.