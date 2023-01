Chaîne TV, diffusion live streaming : Où voir le premier match de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr en Saudi Pro League ?

Où voir le match, heure du coup d'envoi : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur le premier match de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr.

Les grands débuts de CR7 en Saudi Pro League

Après avoir joué contre le PSG en match amical avec une sélection de Riyad, Cristiano Ronaldo va enfin faire ses grands débuts avec Al-Nassr, contre Al-Ettifaq, en Saudi Pro League, le championnat d'Arabie saoudite.

Date, horaire et lieu d'Al-Nassr-Al-Ettifaq

Date : dimanche 22 janvier 2023

Ville : Riyad (Arabie saoudite)

Stade : Mrsool Park (stade de l'Université du Roi Saoud)

Heure du coup d'envoi : 18h30 heure française

Compétition : 14e journée de la Saudi Pro League 2022-2023.

Sur quelle chaîne voir le premier match de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr ?

En France, le championnat d'Arabie saoudite n'est, pour le moment, diffusé sur aucune chaîne.

En Arabie Saoudite, Le championnat saoudien est diffusé sur SSC Sports.

Le streaming pour voir le premier match de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr

Aucun diffuseur français n'ayant acquis les droits de diffusion du championnat saoudien, il n'est, pour le moment, pas possible de voir le match sur la moindre plateforme de streaming.

En Arabie Saoudite, il sera possible de voir le premier match de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr via la plateforme Shahid. Shahid est l'équivalent de Netflix pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Shahid inclut dans son abonnement les chaînes de SSC Sports.

Shahid est disponible en arabe, en français et anglais.

Les compositions probables d'Al-Nassr-Al-Ettifaq

Pour cette rencontre, Al-Nassr sera privé de son gardien de but, le Colombien David Ospina, blessé.

Du côté d'Al-Ettifaq, le défenseur central macédonien Darko Velkovski est lui aussi forfait sur blessure.

L'équipe probable d'Al-Nassr : Al-Bukhari - Gonzalez, Al-Amri, Al-Oujami - Al-Ghannam, Luiz Gustavo, Al-Khaibari, Konan - Talisca, Cristiano Ronaldo, Martinez.

L'équipe probable d'Al-Ettifaq : Victor - Al-Mowalad, Al-Mousa, Khateeb, Tisserand, Al-Obaid - Al-Kuwaykibi, Mohannashi, Hazazi, Vitinho - Quaison.