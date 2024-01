Cette star visée par le PSG pour pallier l'absence de Moscardo

Le Paris Saint-Germain a déjà planifié l’absence de sa future recrue, Gabriel Moscardo, qui sera absent pour trois mois.

Après l’officialisation de Lucas Lopes Beraldo, lundi 1er janvier, celle de son compatriote Gabriel Moscardo ne devrait pas tarder à suivre. Mais ce dernier n’est pas apte pour jouer avec le club francilien de sitôt. Alors, Paris a déjà un plan pour compenser son absence.

Moscardo blessé

Même s’il avait nié être lié au club de la capitale française, Gabriel Moscardo est désormais très proche de signer au Paris Saint-Germain. Arrivé à Paris depuis vendredi avec Lucas Beraldo, le milieu de terrain de 18 ans n’est pas dans sa meilleure forme. Au réveillon du nouvel An, le joueur des Corinthians a annoncé qu’il subira une opération, qui l’éloignera des terrains pendant trois mois.

« Chers amis et supporters. Avec l’année 2023 qui arrive à son terme, je me souviens que cette année m’a offert l’incroyable opportunité de faire mes grands débuts professionnels aux Corinthians. J’aimerais vous annoncer à tous ma décision de réaliser ces prochains jours une petite intervention chirurgicale au pied gauche. Après les examens récents, on dirait que cette opération préventive m’éloignera des terrains pendant trois mois. Cela me permettra de revenir plus fort et de poursuivre mes rêves et ma carrière. 2024 sera une année merveilleuse, j’en suis convaincu. Bonne année à tous ! », avait-il écrit.

Le plan du PSG

Même si le club francilien n’a pas encore officialisé le jeune milieu de terrain brésilien de 18 ans, il ne compte pas se laisser dissuader par sa blessure qui devrait l’éloigner des terrains pour au moins trois mois. Paris envisage de le recruter et s’occuper de lui jusqu’à sa récupération. En quête d’un milieu dans l’entrejeu, le club a un plan pour pallier l’absence de Moscardo.

A en croire les informations de Le Foot, l’entraîneur de la formation de la capitale française souhaiterait remplacer le jeune milieu de terrain brésilien par un autre Brésilien plus âgé et expérimenté. Il s’agit de l’ancien de l’AS Monaco et de Liverpool, Fabinho, qui joue désormais pour Al Ittihad en Arabie Saoudite.

Sous le charme du natif de Campinas, Luis Enrique aurait glissé son nom à Luis Campos, qui devrait décider. Le joueur de 30 ans n’écarterait pas l’idée de faire son come-back en Europe. Dans le même temps, le nom d’Adrien Rabiot circule sur les tablettes du club francilien. Sauf que l’ancien Parisien souhaiterait prolonger chez la Vielle Dame plutôt qu’un départ.