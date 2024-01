Le PSG réagit à la blessure de Gabriel Moscardo

Le Paris Saint-Germain n’est pas resté indifférent de la blessure de sa future recrue, Gabriel Moscardo.

Potentielle future recrue du Paris Saint-Germain, Gabriel Moscardo a fait une terrible annonce, dimanche soir. Le milieu de terrain de 18 ans va se faire opérer et sera absent pour trois mois. Le club francilien réagit à l’annonce du Brésilien.

Moscardo va se faire opérer

Déjà à Paris depuis vendredi avec Lucas Beraldo, Gabriel Moscardo attend d’être officialisé par le Paris Saint-Germain comme nouvelle recrue offensive du club champion de France. Dimanche soir, le joueur de 18 ans a annoncé qu’il se fera opérer et sera éloigné des terrains pendant trois mois au moins.

« Chers amis et supporters. Avec l’année 2023 qui arrive à son terme, je me souviens que cette année m’a offert l’incroyable opportunité de faire mes grands débuts professionnels aux Corinthians. J’aimerais vous annoncer à tous ma décision de réaliser ces prochains jours une petite intervention chirurgicale au pied gauche. Après les examens récents, on dirait que cette opération préventive m’éloignera des terrains pendant trois mois. Cela me permettra de revenir plus fort et de poursuivre mes rêves et ma carrière. 2024 sera une année merveilleuse, j’en suis convaincu. Bonne année à tous ! », avait-il indiqué.

Getty Images

La réaction du PSG

Même si le Paris Saint-Germain n’a pas encore officialisé l’arrivée de son joueur, le club francilien n’est pas resté indifférent de la blessure de son futur joueur. Le champion de France reste confiant et entend signer le joueur malgré la blessure.

Getty

« C’est du très long terme. Même avec un petit retard lié à son opération, il était plus important de l’avoir chez nous que chez un rival », a confié le club à Le Parisien à propos de Moscardo. Son transfert est acquis et pas remis en cause.

Le Paris Saint-Germain devrait débourser 22 millions d’euros pour s’offrir le joueur des Corinthians.