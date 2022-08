Cavani dans le viseur de l’OM ?

N’ayant toujours pas trouvé de point de chute, Edinson Cavani intéresse la direction de l’OM en vue d’un transfert.

Libéré par Manchester United à la fin de la saison dernière, Edinson Cavani n'a pas encore décidé de sa prochaine destination.

Le buteur uruguayen est un agent libre depuis la fin de son contrat cet été. Selon RMC, il a reçu des offres de trois clubs : des équipes de la Liga, que sont Villarreal et Real Sociedad, ainsi que l'Olympique de Marseille.*

L’OM préparerait une grosse offre

Il se murmure que l'OM est prêt à faire une offre de contrat record pour l'ancien attaquant du PSG. Ça serait une petite sensation, surtout que le club phocéen fait actuellement très attention à ses finances.

Cependant, l'attrait d'une première expérience en LaLiga pourrait faire la différence dans l’esprit d’El Matador.

Pour la petite histoire, le dernier joueur à avoir porté les couleurs et du PSG et de l’OM c’est l’Argentin Gaby Heinze. C’était il y a plus d’une décennie. Cavani va-t-il marcher sur ses pas ?