Casillas se confie sur son départ du Real et annonce qu'il reviendra

Le gardien de but merengue s'est souvenu de son départ du club, cinq ans après son dernier match sous la tunique de la Maison Blanche.

Iker Casilla sera toujours un symbole du . Le gardien de but merengue a quitté le club il y a cinq ans et a profité du fait que ce 23 mai était le cinquième anniversaire de son dernier match pour réfléchir à ce moment et à la façon dont sa vie avait changé depuis.

L'ancien capitaine de la Maison Blanche reconnaît qu'il avait eu tort de dire au revoir en donnant une conférence de presse en solitaire, mais précise que son expérience à Porto a été utile pour retrouver de bonnes sensation dans une fin carrière qui en manquait cruellement.

"J'ai rarement parlé de mon départ du Real Madrid. J'ai donné une conférence de presse en solo, erreur, et je suis parti. 5 ans se sont écoulés depuis. 5 ans que j'ai traversé la frontière qui m'a conduit dans notre pays voisin : le . Se sentir à nouveau comme un autre. Avoir un nouvel environnement, renoncer à être tellement exposé aux critiques et vouloir s'améliorer. Tous les joueurs (qu'ils soient bons ou mauvais) veulent s'améliorer. La dernière était importante. À Porto, je l'ai ressenti. Ne les laissez pas vous dire autre chose. Cette photo est du Real Madrid vs , saison 14/15. Je savais déjà que ça allait être mon dernier match", a-t-il écrit sur Instagram.

Casillas a accompagné le message de la mention "je reviendrai", faisant allusion à son désir de retourner au Real Madrid, bien que son avenir professionnel soit actuellement axé sur la politique et les élections présidentielles de la Fédération royale espagnole de football.