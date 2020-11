Casillas : "Je n'ai plus jamais dormi sur le ventre à cause de la peur"

L'ancien gardien espagnol revient sur son infarctus, survenu au printemps 2019 et qui a mis fin à sa carrière du côté de Porto.

"Colgar las alas" est le nouveau programme "Movistar Plus" qui passe en revue la carrière d'Iker Casillas. Curieusement, le premier épisode traitait du dernier grand événement qui est arrivé à Móstoles ; la crise cardiaque dont il a été victime à Porto le 1er mai 2019.

Casillas raconte comment il a vécu cet épisode, dont il n'a jamais eu conscience de la gravité. "Le 1er mai 2019, je fais ce que j'ai fait tous les jours. Nous sommes allés en formation et nous avons l'habitude de faire deux fois le tour du terrain. J'ai l'impression pendant une demi-seconde que le goût est différent lorsque j'essaie de prendre une respiration.

"Quand je vais avec l'équipe, j'ai l'impression d'avoir le souffle court. Dans ma tête, je pense que c'est une allergie. Puis je commence à avoir une autre sensation, celle d'avoir la poitrine serrée et d'avoir l'impression de ne pas pouvoir respirer. Je m'allonge sur le sol et je dis que je ne peux pas. C'est comme être dans une piscine d'un mètre cinquante, vous êtes au fond, vous voulez en sortir et vous ne pouvez pas", a décrit l'ancien portier de la Roja.

Avant de poursuivre : "C'était une angoisse. J'étais de plus en plus essoufflé. Quand nous étions en route pour l'hôpital, j'ai toujours pensé que c'était quelque chose qui venait de l'allergie, je ne pensais pas que cela conduirait à une crise cardiaque."

Casillas révèle avoir souffert de beaucoup de peur et d'angoisse dans les mois qui ont suivi. "Je n'ai plus jamais dormi sur le ventre. Les nuits sont passées dans l'angoisse et même un éternuement est un drame. Le médecin m'a dit, Iker, tu ne vas pas mourir. Et un jour, dans l'angoisse que j'avais, j'ai dit : 'Écoute, je vais dormir, et si je ne me réveille pas, je ne me réveillerai pas, mais j'essaierai de me reposer'."

Enfin, l'ancien gardien de but a parlé de son rétablissement et de la frustration qu'il a ressentie le premier jour. "Une semaine plus tard, je suis sorti faire une promenade sur la recommandation du médecin et il m'a dit que ce n'était que pour dix minutes.

"J'étais très fatigué et je suis rentré découragé parce que tu as l'air faible, paresseux, sans protection. Je me souviens être allé à Madrid avec le Dr Serratosa et, lors d'une séance de récupération, lorsque j'ai dû faire un simple exercice de force, j'ai passé un moment terrible. J'avais un énorme sentiment de ressentiment à l'intérieur."