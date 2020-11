Carragher : "Liverpool est favori au titre s'ils achètent un défenseur central"

La légende des Reds a défendu l'idée de voir son ancien club résoudre ses problèmes en défense centrale pour défendre son titre.

Selon Jamie Carragher, sera favori pour remporter à nouveau le titre de s'il signe un défenseur central en janvier.

Les Reds ont pris un bon départ dans la défense de leur titre en s'imposant à cinq reprises, en faisant deux nuls et en ne perdant qu'un seul de leurs huit premiers matches de Premier League.

Les hommes de Jurgen Klopp ne sont qu'à un point du leader Leicester pour le moment, après avoir obtenu un match nul 1-1 durement gagné contre à l'Etihad juste avant la trêve.

Cependant, Liverpool est confronté à une crise de blessures sans précédent en charnière, après avoir perdu Virgil van Dijk et Joe Gomez sur des blessures de longue durée.

Joel Matip et Nathaniel Phillips sont désormais les seuls défenseurs centraux naturels parmi lesquels Klopp peut choisir, et Fabinho devrait également remplacer le défenseur lorsqu'il reviendra d'un problème aux ischio-jambiers.

Les Reds ont été invités à profiter de la période de transfert hivernale pour trouver un nouveau défenseur qui les couvrira pendant la deuxième moitié de la saison, et des joueurs comme Dayot Upamecano, Kalidou Koulibaly et Ben White ont tous été cités comme cibles potentielles.

Carragher pense qu'il est nécessaire pour son ancien club d'apporter des renforts défensifs afin de poursuivre sa marche vers un deuxième titre consécutif.

"Je pense que si Liverpool achète un défenseur central, et un bon, en janvier, je pense qu'ils vont prendre un avantage, vraiment", a déclaré l'ancien défenseur de Liverpool à Punching.TV.

"Sur le plan défensif, ils ont des problèmes de blessure à cette position (défenseur central), et s'ils rectifient cela en janvier, je pense que Liverpool serait mon favori.

"Mais pour l'instant, je pense que c'est 50/50 entre eux et Man City à cause des blessures de Liverpool et en particulier de Van Dijk."

Carragher ne pense pas que les hommes de Klopp vont prendre une large avance, de la même manière que la saison dernière. Il pense que plusieurs clubs seront en lice pour le trophée en raison de la nature plus compétitive du championnat dans le contexte du coronavirus.

Il a ajouté : "Je ne pense pas qu'il y aura un écart aussi important entre eux (Liverpool et City) et les autres clubs que ce que nous avons vu l'an dernier."

Liverpool commencera à se préparer pour un choc en tête de tableau contre Leicester après la pause internationale, les Foxes devant arriver à Anfield le 22 novembre.

Les champions de Premier League en titre se tourneront à nouveau vers la trois jours plus tard, puisqu'ils doivent accueillir l' , l'équipe italienne qu'ils ont battue 5-0 à l'extérieur lors de la troisième journée.