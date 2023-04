Carlo Ancelotti et José Mourinho à nouveau en concurrence

Tous les deux passés par le Real Madrid, Carlo Ancelotti et José Mourinho sont à nouveau en concurrence pour la saison prochaine.

Intronisé à la tête du Brésil en 2016 après l'humiliation contre l'Allemagne lors de la Coupe du monde brésilienne, Tite a mené la Selecção au titre en Copa America 2019 avant de connaître deux revers sérieux en deux ans : la défaite en finale de Copa America 2021 face au rival argentin et un nouveau Mondial décevant cet hiver au Qatar. Deux déceptions consécutives qui ont le sélectionneur à démissionner, forçant la Confédération brésilienne de football (CBF) à lui trouver un remplaçant pour relancer un nouveau cycle.

Carlo Ancelotti numéro 1, José Mourinho derrière

La cible principale de la CBF est connue de tous : Carlo Ancelotti, actuellement sous contrat avec le Real Madrid mais qui pourrait être remercié en cas de saison blanche pour les Merengue. Mais la Casa Blanca s'est qualifiée en finale de la Coupe d'Espagne où elle affrontera la modeste équipe d'Osasuna et semble déjà lancée vers les demi-finales de la Ligue des Champions après son succès aller contre Chelsea (2-0). Forcément, le doute s'immisce au Brésil qui doit tenter d'anticiper une potentielle prolongation de l'Italien en Espagne.

Selon The Athletic, la CBF a décidé de prendre les devants et aurait préparé une liste restreinte de solutions de replis en cas de refus d'impossibilité de signer Carlo Ancelotti, pourtant régulièrement dragué par les joueurs brésiliens du vestiaire madrilène. Parmi les noms sélectionnés, on retrouverait Jorge Jesus (Fenerbahçe), Fernando Diniz (Fluminense) et Abel Ferreira (Palmeiras). Mais surtout, tout en haut de la liste, José Mourinho qui a retrouvé des couleurs à l'AS Roma.

Si le pedigree du Portugais le place naturellement comme le clair second choix derrière Ancelotti, il n'en reste pas moins la solution la plus compliquée et la moins probable. Non seulement, le Special One se plaît à Rome et a créé une véritable alchimie avec le club de la Louve qu'il mène actuellement à une impressionnante troisième place en Serie A, mais il vient surtout de refuser la sélection portugaise il y a quelques mois seulement pour poursuivre son aventure italienne. Peu de chances donc de le voir accepter un poste au Brésil qu'il a refusé dans son Portugal natal.